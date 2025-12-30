https://1prime.ru/20251230/eksperty-866064320.html

Эксперты рассказали, что россияне покупают в последний день года

Эксперты рассказали, что россияне покупают в последний день года - 30.12.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, что россияне покупают в последний день года

Чаще всего в последний день года россияне покупают картофель, морковь, лук, свеклу, а также яйца и молоко, в то же время первого января они обычно берут воду,... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T07:08+0300

2025-12-30T07:08+0300

2025-12-30T07:56+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064320.jpg?1767070586

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Чаще всего в последний день года россияне покупают картофель, морковь, лук, свеклу, а также яйца и молоко, в то же время первого января они обычно берут воду, молоко, хлеб, бананы и яблоки, рассказали РИА Новости аналитики торговой сети "Вкусвилл". "В последний день года в покупках доминируют продукты для домашней готовки и классического новогоднего стола. В числе самых покупаемых по количеству стабильно оказываются картофель, морковь, лук и свекла, а также яйца категории С0, молоко 3,2%, сливочное масло и сметана. Этот набор остается базой для оливье и других традиционных салатов", - рассказали аналитики. Они также отметили, что отдельное место на столе занимают фрукты. По словам бренд-стратега сети Анастасии Киндаевой, которые приводит пресс-служба, в последние годы ритейлер видит устойчивый тренд на красивый новогодний стол. Покупатели все чаще выбирают фрукты не только по вкусу, но и по внешнему виду. Так, помимо мандаринов, появляются ананасы, личи и ягоды. Их берут для подачи, украшения блюд и сервировки. Кроме того, россияне чаще всего докупают 31 декабря хлеб, выпечку и свежие ингредиенты для салатов - томаты, огурцы и салатные миксы. Среди мясных продуктов обычно берут готовые маринадные позиции, сырокопченые нарезки, хамон и прошутто, вареную колбасу, холодцы и заливное. В кулинарии 31 декабря востребованы готовые салаты в больших форматах, объяснили в торговой сети. "При этом по составу корзин видно, что доля тех, кто готовит дома самостоятельно, по-прежнему остается высокой", - пояснили там. "В первый день года поведение покупателей заметно меняется. 1 января в лидеры по количеству покупок выходят вода, молоко и хлеб. Среди фруктов чаще всего выбирают бананы и яблоки, а из овощей - картофель и морковь. Покупки становятся более базовыми и ориентированными на повседневные нужды", - добавили аналитики. По их словам, в кулинарии 1 января продажи минимальны. При этом сохраняется спрос на легкие супы на курином бульоне, которые чаще покупают для детей. В магазинах с прогулочным трафиком в первый день нового года также берут сэндвичи и простые перекусы. Эксперты посоветовали заранее приобретать воду, молочные продукты, яйца, хлеб, мясные деликатесы и десерты. Это поможет сократить список покупок. "Списки и планирование по-прежнему остаются самым надежным способом избежать суеты и пустых полок. Они помогают сохранить в празднике главное - спокойствие, удовольствие и время с близкими", - заключили они.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес