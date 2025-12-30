Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды - 30.12.2025
На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды
На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды
СОЧИ, 30 дек – ПРАЙМ. Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в горных и предгорных районах Краснодарского края и Республики Адыгея по основной сети, сообщили в официальном Telegram-канале "Россети Юг". Сильное налипание мокрого снега вызвало локальные технологические нарушения в некоторых населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края, Майкопского района Республики Адыгея, а также горных посёлках Сочи, рассказали в энергокомпании. Уточняется, что заявки на восстановление поступают в индивидуальном порядке от частных домовладельцев. "Бригады энергетиков филиала Россети Юг – Кубаньэнерго восстановили электроснабжение населённых пунктов в предгорных и горных районах Кубани и Адыгеи по основной сети", - говорится в сообщении. В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
09:21 30.12.2025 (обновлено: 09:32 30.12.2025)
 
На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды

Энергетики восстановили электроснабжение в горных районах Кубани и Адыгеи после непогоды

СОЧИ, 30 дек – ПРАЙМ. Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в горных и предгорных районах Краснодарского края и Республики Адыгея по основной сети, сообщили в официальном Telegram-канале "Россети Юг".
Сильное налипание мокрого снега вызвало локальные технологические нарушения в некоторых населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края, Майкопского района Республики Адыгея, а также горных посёлках Сочи, рассказали в энергокомпании. Уточняется, что заявки на восстановление поступают в индивидуальном порядке от частных домовладельцев.
"Бригады энергетиков филиала Россети Юг – Кубаньэнерго восстановили электроснабжение населённых пунктов в предгорных и горных районах Кубани и Адыгеи по основной сети", - говорится в сообщении.
В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.
 
