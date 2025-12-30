https://1prime.ru/20251230/energosnabzhenie-866067482.html

На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды

На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды - 30.12.2025, ПРАЙМ

На Кубани и в Адыгее восстановили энергоснабжение после непогоды

Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в горных и предгорных районах Краснодарского края и Республики Адыгея по основной сети, сообщили в официальном | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T09:21+0300

2025-12-30T09:21+0300

2025-12-30T09:32+0300

энергетика

россия

краснодарский край

сочи

кубань

мчс

адыгея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

СОЧИ, 30 дек – ПРАЙМ. Бригады энергетиков восстановили электроснабжение в горных и предгорных районах Краснодарского края и Республики Адыгея по основной сети, сообщили в официальном Telegram-канале "Россети Юг". Сильное налипание мокрого снега вызвало локальные технологические нарушения в некоторых населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края, Майкопского района Республики Адыгея, а также горных посёлках Сочи, рассказали в энергокомпании. Уточняется, что заявки на восстановление поступают в индивидуальном порядке от частных домовладельцев. "Бригады энергетиков филиала Россети Юг – Кубаньэнерго восстановили электроснабжение населённых пунктов в предгорных и горных районах Кубани и Адыгеи по основной сети", - говорится в сообщении. В субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.

краснодарский край

сочи

кубань

адыгея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, сочи, кубань, мчс, адыгея