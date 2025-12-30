https://1prime.ru/20251230/energosnabzhenie-866075023.html
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение
2025-12-30T11:27+0300
2025-12-30T11:27+0300
2025-12-30T11:42+0300
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 дек - ПРАЙМ. Свыше 50 бригад энергетиков восстанавливают после снегопада электроснабжение в Новгородской области, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. По данным министерства, по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) вторника в девяти муниципальных образованиях Новгородской области (Боровичский, Крестецкий, Валдайский, Новгородский, Демянский, Маревский, Холмский, Чудовский, Шимский) отключено 25 высоковольтных линий электропередачи. Без света остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает почти 5 тысяч человек. Три котельные и скважина работают от резервных источников питания. "Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована 51 бригада, 192 человека и 51 единица техники", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что днем ожидается прибытие двух бригад из Пскова и еще двух из Вологды. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", филиал компании работает в особом режиме, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.
