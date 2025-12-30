Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение - 30.12.2025
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение
Свыше 50 бригад энергетиков восстанавливают после снегопада электроснабжение в Новгородской области, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:27+0300
2025-12-30T11:42+0300
энергетика
бизнес
новгородская область
псков
вологда
жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 дек - ПРАЙМ. Свыше 50 бригад энергетиков восстанавливают после снегопада электроснабжение в Новгородской области, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона. По данным министерства, по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) вторника в девяти муниципальных образованиях Новгородской области (Боровичский, Крестецкий, Валдайский, Новгородский, Демянский, Маревский, Холмский, Чудовский, Шимский) отключено 25 высоковольтных линий электропередачи. Без света остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает почти 5 тысяч человек. Три котельные и скважина работают от резервных источников питания. "Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована 51 бригада, 192 человека и 51 единица техники", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что днем ожидается прибытие двух бригад из Пскова и еще двух из Вологды. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", филиал компании работает в особом режиме, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.
новгородская область
псков
вологда
бизнес, новгородская область, псков, вологда, жкх
Энергетика, Бизнес, Новгородская область, Псков, Вологда, ЖКХ
11:27 30.12.2025 (обновлено: 11:42 30.12.2025)
 
В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение

В Новгородской области более 50 бригад восстанавливают электроснабжение после снегопада

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 дек - ПРАЙМ. Свыше 50 бригад энергетиков восстанавливают после снегопада электроснабжение в Новгородской области, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
По данным министерства, по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) вторника в девяти муниципальных образованиях Новгородской области (Боровичский, Крестецкий, Валдайский, Новгородский, Демянский, Маревский, Холмский, Чудовский, Шимский) отключено 25 высоковольтных линий электропередачи. Без света остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает почти 5 тысяч человек. Три котельные и скважина работают от резервных источников питания.
"Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована 51 бригада, 192 человека и 51 единица техники", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что днем ожидается прибытие двух бригад из Пскова и еще двух из Вологды.
По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", филиал компании работает в особом режиме, специалисты восстанавливают сеть в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по сугробам, через завалы деревьев и незамерзающие болота.
 
