В случае возникновения конфликта между Евросоюзом и Россией, Москва будет вынуждена прибегнуть к демонстрации ядерного оружия, такое мнение в эфире... | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В случае возникновения конфликта между Евросоюзом и Россией, Москва будет вынуждена прибегнуть к демонстрации ядерного оружия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией, а по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом. <…> Как Россия может противостоять НАТО, даже без США и Канады, не устраивая ядерной демонстрации? Это будет ядерная демонстрация. Так и должно быть — это единственный способ остановить конфликт", — предупредил полковник.По его мнению, политики Европы, следуя политическим установкам, утратили связь с реальностью и игнорируют вероятность применения ядерного оружия."Мне все равно, какие у европейских лидеров политические взгляды. Они играют с огнем", — отметил он.В последние годы Россия наблюдает небывалую активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои действия, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. В российском МИД подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации континента.
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ.
В случае возникновения конфликта между Евросоюзом и Россией, Москва будет вынуждена прибегнуть к демонстрации ядерного оружия, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Самое страшное заключается в том, что ЕС находится на пути к конфликту с Россией, а по сути, вступает в конфликт сам с собой. Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом. <…> Как Россия может противостоять НАТО, даже без США и Канады, не устраивая ядерной демонстрации? Это будет ядерная демонстрация. Так и должно быть — это единственный способ остановить конфликт", — предупредил полковник.
По его мнению, политики Европы, следуя политическим установкам, утратили связь с реальностью и игнорируют вероятность применения ядерного оружия.
"Мне все равно, какие у европейских лидеров политические взгляды. Они играют с огнем", — отметил он.
В последние годы Россия наблюдает небывалую активность НАТО на своих западных рубежах. Альянс расширяет свои действия, объясняя это необходимостью сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность усилением военного присутствия блока в Европе. В российском МИД подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправных условиях и при отказе Запада от политики милитаризации континента.
