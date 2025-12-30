Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС опубликовала рекомендации по НДС для бизнеса на УСН - 30.12.2025
ФНС опубликовала рекомендации по НДС для бизнеса на УСН
экономика
финансы
фнс россии
рф
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опубликовала методические рекомендации по НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), а также разместила на своем сайте промостраницу, где собраны основные налоговые изменения в 2026 году. "Детальные пояснения о новых правилах для УСН представлены в методических рекомендациях для бизнеса, опубликованных ФНС России. Так, в них можно узнать, когда у компаний и предпринимателей возникает обязанность по уплате НДС с января 2026, как считается объем доходов, какую ставку следует выбрать. Здесь даны разъяснения по вопросам расчета НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года, срокам и порядку представления деклараций, восстановления "входного" НДС, заявления вычетов по этому налогу и другое", - говорится в сообщении ФНС. Так, с 1 января организации и индивидуальные предприниматели на УСН, чьи доходы превышают 20 миллионов рублей за 2025 год, признаются плательщиками НДС. Также с 2026 года индивидуальный предприниматель утрачивает право на применение патента, если за 2025 год его доходы превысили 20 миллионов рублей, напомнили в ФНС. "Если индивидуальный предприниматель планирует перейти на УСН с 2026 года, то ему необходимо уведомить об этом налоговый орган не позднее 12 января 2026, если такое уведомление не представлено им ранее (поскольку 31 декабря 2025 является выходным днем). Такой индивидуальный предприниматель также становится плательщиком НДС с 1 января 2026 года", - добавили в ФНС. Плательщик, применяющий "упрощенку", который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (22%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок НДС 5% или 7%, также напомнили в ФНС. "Кроме того, на сайте ФНС России опубликована промостраница "Налоги 2026", где собраны основные изменения в налоговом законодательстве, которые ждут физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 2026 году", - отметили в ведомстве. На странице содержатся изменения НДФЛ в части введения новых норм поддержки семей с детьми, совершенствования системы налоговых вычетов, налогообложения доходов иностранных агентов. Кроме того, там представлены разъяснения по ставке НДС, акцизам, НДПИ, налогу на прибыль организаций, имущественным налогам и страховым взносам. Также на странице можно узнать о налоге на игорный бизнес, туристическом налоге, а также об урегулировании задолженности, учете налогоплательщиков и контрольной работе.
финансы, фнс россии, рф
Экономика, Финансы, ФНС России, РФ
19:24 30.12.2025
 
ФНС опубликовала рекомендации по НДС для бизнеса на УСН

ФНС РФ опубликовала рекомендации по НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ опубликовала методические рекомендации по НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), а также разместила на своем сайте промостраницу, где собраны основные налоговые изменения в 2026 году.
"Детальные пояснения о новых правилах для УСН представлены в методических рекомендациях для бизнеса, опубликованных ФНС России. Так, в них можно узнать, когда у компаний и предпринимателей возникает обязанность по уплате НДС с января 2026, как считается объем доходов, какую ставку следует выбрать. Здесь даны разъяснения по вопросам расчета НДС по длящимся договорам, заключенным до 1 января 2026 года, срокам и порядку представления деклараций, восстановления "входного" НДС, заявления вычетов по этому налогу и другое", - говорится в сообщении ФНС.
Так, с 1 января организации и индивидуальные предприниматели на УСН, чьи доходы превышают 20 миллионов рублей за 2025 год, признаются плательщиками НДС. Также с 2026 года индивидуальный предприниматель утрачивает право на применение патента, если за 2025 год его доходы превысили 20 миллионов рублей, напомнили в ФНС.
"Если индивидуальный предприниматель планирует перейти на УСН с 2026 года, то ему необходимо уведомить об этом налоговый орган не позднее 12 января 2026, если такое уведомление не представлено им ранее (поскольку 31 декабря 2025 является выходным днем). Такой индивидуальный предприниматель также становится плательщиком НДС с 1 января 2026 года", - добавили в ФНС.
Плательщик, применяющий "упрощенку", который обязан платить НДС с 1 января 2026 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (22%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок НДС 5% или 7%, также напомнили в ФНС.
"Кроме того, на сайте ФНС России опубликована промостраница "Налоги 2026", где собраны основные изменения в налоговом законодательстве, которые ждут физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 2026 году", - отметили в ведомстве.
На странице содержатся изменения НДФЛ в части введения новых норм поддержки семей с детьми, совершенствования системы налоговых вычетов, налогообложения доходов иностранных агентов. Кроме того, там представлены разъяснения по ставке НДС, акцизам, НДПИ, налогу на прибыль организаций, имущественным налогам и страховым взносам. Также на странице можно узнать о налоге на игорный бизнес, туристическом налоге, а также об урегулировании задолженности, учете налогоплательщиков и контрольной работе.
ФНС объяснила, как печатать кассовые чеки при переходе на новую ставку НДС
22 декабря, 11:20
