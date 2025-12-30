https://1prime.ru/20251230/ford--866075350.html
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Ford подал десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала десять заявок на регистрацию своих товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки с логотипами Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Linkoln, Mustang, Ranger, Tourneo, Transit поступили в ведомство в декабре 2025 года. Заявителем выступает "Форд Мотор Компани". В случае регистрации в России под вышеуказанными товарными знаками компания сможет продавать транспортные средства, включая пассажирские микроавтобусы, минивэны, спортивные автомобили, а также запчасти к ним. Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд". "Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.
