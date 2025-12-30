Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами - 30.12.2025
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
БЕРЛИН, 30 дек - ПРАЙМ. Более 80% частных предприятий в Германии жалуются на слишком высокий подоходный налог, который лишает "радости от работы" как самих работников, так и их нанимателей в лице предпринимателей, а также мешает стране привлекать бизнес, показал ежегодный опрос предприятий института ifo в Мюнхене. В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения доходов. "Более 80% предприятий в Германии считают, что их сотрудники несут большую или очень большую нагрузку по уплате налогов и сборов… Именно высокие налоги на труд парализуют обе стороны (работодателя и работника - ред.) и лишают их радости от работы", - говорится в материале, опубликованном на сайте Ifo. Отмечается, что никакая другая налоговая нагрузка не воспринимается частными предприятиями как наиболее высокая независимо от структуры их собственности, размера предприятия или отрасли. "Высокая налоговая нагрузка на труд затрагивает не только частные домохозяйства, но и влияет на привлекательность страны как места для ведения бизнеса", - отмечают эксперты Ifo. На втором месте среди налогов, которые частные предприятия считают для себя тяжким бременем, оказался налог на прибыль. Размер этого налога считают слишком высоким 72% опрошенных предприятий. Шестьдесят восемь процентов предприятий также выразили недовольство налогом и сборами на электроэнергию. Среди стран G7 Германия оказалась страной, где действуют самые высокие налоги на предприятия, указали в Ifo. Опрос проводился с 8 сентября по 17 октября среди 1705 предприятий, включая 1358 семейных предприятий.
мировая экономика, германия, мюнхен, ifo
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Мюнхен, IFO
17:04 30.12.2025
 
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами

Более 80% предприятий в Германии недовольны высоким подоходным налогом

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
БЕРЛИН, 30 дек - ПРАЙМ. Более 80% частных предприятий в Германии жалуются на слишком высокий подоходный налог, который лишает "радости от работы" как самих работников, так и их нанимателей в лице предпринимателей, а также мешает стране привлекать бизнес, показал ежегодный опрос предприятий института ifo в Мюнхене.
В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения доходов.
"Более 80% предприятий в Германии считают, что их сотрудники несут большую или очень большую нагрузку по уплате налогов и сборов… Именно высокие налоги на труд парализуют обе стороны (работодателя и работника - ред.) и лишают их радости от работы", - говорится в материале, опубликованном на сайте Ifo.
Отмечается, что никакая другая налоговая нагрузка не воспринимается частными предприятиями как наиболее высокая независимо от структуры их собственности, размера предприятия или отрасли.
"Высокая налоговая нагрузка на труд затрагивает не только частные домохозяйства, но и влияет на привлекательность страны как места для ведения бизнеса", - отмечают эксперты Ifo.
На втором месте среди налогов, которые частные предприятия считают для себя тяжким бременем, оказался налог на прибыль. Размер этого налога считают слишком высоким 72% опрошенных предприятий.
Шестьдесят восемь процентов предприятий также выразили недовольство налогом и сборами на электроэнергию.
Среди стран G7 Германия оказалась страной, где действуют самые высокие налоги на предприятия, указали в Ifo.
Опрос проводился с 8 сентября по 17 октября среди 1705 предприятий, включая 1358 семейных предприятий.
Немецкий экономист заявил о риске длительной стагнации в Германии
26 декабря, 22:39
 
Заголовок открываемого материала