Участники заседания ФРС США считают целесообразным сохранить ставку

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/97/841369778_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_1dc632e67d3ac815ed77ddc376a54cbb.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Некоторые участники заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США посчитали целесообразным сохранение учетной ставки на текущем уровне после ее понижения в декабре, при этом члены комитета по открытым рынкам поддерживают дальнейшее снижение ставки в условиях замедления инфляции, следует из протокола декабрьского заседания регулятора. "Некоторые участники высказали мнение, что, с учетом их экономических прогнозов, после снижения диапазона на этом заседании целесообразно будет сохранить его без изменений в течение некоторого времени", - говорится в документе. Большинство участников отметили, что переход к более нейтральной позиции в вопросах денежно-кредитной политики поможет предотвратить возможность значительного ухудшения ситуации на рынке труда. Несколько участников указали на риск закрепления инфляции на более высоком уровне, а также высказали мнение, что дальнейшее понижение учетной ставки в таких условиях может быть "неверно истолковано как ослабление приверженности политиков цели по инфляции в 2%". При этом, как отмечается в протоколе, большинство участников сочли целесообразным дальнейшее понижение учетной ставки в случае дальнейшего замедления инфляции в соответствии с ожиданиями регулятора. Все участники заседания также согласились, что денежно-кредитная политика ФРС не следует заранее установленным курсом и будет основываться на широком спектре поступающих данных. Указывается, что те из членов комитета по открытым рынкам, кто высказался за понижение учетной ставки на декабрьском заседании, сочли это решение целесообразным на фоне увеличения рисков снижения занятости и роста инфляции в последние месяцы. В то же время некоторые из них могли также поддержать и сохранение ставки на прежнем уровне. В целом участники заседания отметили, что экономическая активность в США растет умеренными темпами. Несколько членов заседания указали на вероятность колебаний в показателях экономической активности, связанных с шатдауном правительства, что может затруднить определение основной тенденции роста в ближайшие месяцы.

