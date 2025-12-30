Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента

https://1prime.ru/20251230/gaz-866072703.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,6% к расчетной цене предыдущего дня, чуть превышая 345 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 344,7 доллара (-0,8%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 345,1 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 347,3 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

