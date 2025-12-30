https://1prime.ru/20251230/gaz-866072703.html
Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента
Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента - 30.12.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,6% к расчетной цене предыдущего дня, чуть превышая 345 долларов за тысячу кубометров,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:38+0300
2025-12-30T10:38+0300
2025-12-30T11:10+0300
энергетика
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,6% к расчетной цене предыдущего дня, чуть превышая 345 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 344,7 доллара (-0,8%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 345,1 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 347,3 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе снизились на 0,6 процента
Биржевые цены на газ в Европе опустились до 345,1 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника снижаются на 0,6% к расчетной цене предыдущего дня, чуть превышая 345 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 344,7 доллара (-0,8%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 345,1 доллара (-0,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 347,3 доллара за тысячу кубометров.
При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.