https://1prime.ru/20251230/gd-866062620.html

Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить

Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить - 30.12.2025, ПРАЙМ

Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить, что ежемесячное пособие в связи с... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T05:01+0300

2025-12-30T05:01+0300

2025-12-30T05:46+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866062620.jpg?1767062800

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) будет выплачиваться в случае превышения величины прожиточного минимума в пределах до 20%. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время единое пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания. Останина отметила, что данное ограничение фактически отсекает от пособия десятки тысяч российских семей с детьми. По ее словам, в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны. "Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, инициативой предлагается исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на единое пособие, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в составе наследства. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения права на единое пособие у семей с детьми в случае получения наследства. Ранее многодетная семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России. По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин