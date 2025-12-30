https://1prime.ru/20251230/gd-866088017.html

В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД

В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД - 30.12.2025, ПРАЙМ

В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД

В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T18:28+0300

2025-12-30T18:28+0300

2025-12-30T18:28+0300

политика

бизнес

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/77842/75/778427525_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbbba8e1022e07041740d04136192996.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в регионах, сообщил РИА Новости вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин. "Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин. Он отметил, что отдельное направление — грантовая поддержка талантливых спортсменов из регионов. По словам депутата, участие в соревнованиях, тренировочные сборы, экипировка не должны зависеть от финансовых возможностей семьи, и определяющими должны быть талант, труд и стремление к развитию. "Мы исходим из того, что автоспорт в России должен перестать восприниматься как элитное хобби, доступное лишь узкому кругу обеспеченных семей. Наша цель — превратить его в полноценный социальный лифт для талантливых детей и подростков вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи", - добавил Немкин.

https://1prime.ru/20251228/gosduma-865986573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, госдума