В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД
В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД
2025-12-30T18:28+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в регионах, сообщил РИА Новости вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин. "Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин. Он отметил, что отдельное направление — грантовая поддержка талантливых спортсменов из регионов. По словам депутата, участие в соревнованиях, тренировочные сборы, экипировка не должны зависеть от финансовых возможностей семьи, и определяющими должны быть талант, труд и стремление к развитию. "Мы исходим из того, что автоспорт в России должен перестать восприниматься как элитное хобби, доступное лишь узкому кругу обеспеченных семей. Наша цель — превратить его в полноценный социальный лифт для талантливых детей и подростков вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи", - добавил Немкин.
