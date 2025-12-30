Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
18:28 30.12.2025
 
В России обсуждается создание программы "Доступный автоспорт", заявили в ГД

Депутат ГД Немкин: в РФ обсуждается создание федеральной программы "Доступный автоспорт"

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. В России обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт", по которой будет возможно субсидирование детских картинговых школ в регионах, сообщил РИА Новости вице-президент Российской автомобильной федерации, депутат Госдумы Антон Немкин.
"Сегодня обсуждается возможность создания федеральной программы "Доступный автоспорт". Речь идёт о субсидировании детских и юношеских картинговых школ в регионах, чтобы ребёнок мог сделать первые шаги в автоспорте без серьёзной финансовой нагрузки для родителей. Это особенно важно для малых городов и сельских территорий, где возможностей для самореализации зачастую немного", - сказал Немкин.
Он отметил, что отдельное направление — грантовая поддержка талантливых спортсменов из регионов. По словам депутата, участие в соревнованиях, тренировочные сборы, экипировка не должны зависеть от финансовых возможностей семьи, и определяющими должны быть талант, труд и стремление к развитию.
"Мы исходим из того, что автоспорт в России должен перестать восприниматься как элитное хобби, доступное лишь узкому кругу обеспеченных семей. Наша цель — превратить его в полноценный социальный лифт для талантливых детей и подростков вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи", - добавил Немкин.
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
28 декабря, 05:31
 
