В Госдуме заявили, что у киевского режима помутнены ориентиры - 30.12.2025
2025-12-30T01:06+0300
2025-12-30T01:06+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия"). Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Террористическая атака Киева на резиденцию президента России говорит лишь о том, что у них наступило полное отчаяние и царит бессилие… У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели", - сказал Кара-оол. Он отметил, что, несмотря на то, что западные спонсоры оснащают ВСУ передовым оружием, ничего у них не выходит, потому что никакого духоподъемного настроения в рядах ВСУ и в украинском обществе давно нет. "Применив 91 ударный беспилотный летательный аппарат дальнего действия против нашего президента, они подписали себе смертный приговор", - добавил вице-спикер ГД.
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия").
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Террористическая атака Киева на резиденцию президента России говорит лишь о том, что у них наступило полное отчаяние и царит бессилие… У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели", - сказал Кара-оол.
Он отметил, что, несмотря на то, что западные спонсоры оснащают ВСУ передовым оружием, ничего у них не выходит, потому что никакого духоподъемного настроения в рядах ВСУ и в украинском обществе давно нет.
"Применив 91 ударный беспилотный летательный аппарат дальнего действия против нашего президента, они подписали себе смертный приговор", - добавил вице-спикер ГД.
 
