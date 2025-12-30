https://1prime.ru/20251230/gosduma-866059454.html

В Госдуме заявили, что у киевского режима помутнены ориентиры

В Госдуме заявили, что у киевского режима помутнены ориентиры - 30.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что у киевского режима помутнены ориентиры

У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия"). | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T01:06+0300

2025-12-30T01:06+0300

2025-12-30T01:06+0300

россия

экономика

общество

рф

новгородская область

сша

сергей лавров

владимир путин

всу

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866059454.jpg?1767045984

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия"). Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. "Террористическая атака Киева на резиденцию президента России говорит лишь о том, что у них наступило полное отчаяние и царит бессилие… У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели", - сказал Кара-оол. Он отметил, что, несмотря на то, что западные спонсоры оснащают ВСУ передовым оружием, ничего у них не выходит, потому что никакого духоподъемного настроения в рядах ВСУ и в украинском обществе давно нет. "Применив 91 ударный беспилотный летательный аппарат дальнего действия против нашего президента, они подписали себе смертный приговор", - добавил вице-спикер ГД.

рф

новгородская область

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, новгородская область, сша, сергей лавров, владимир путин, всу, госдума, единая россия