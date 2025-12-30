Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ - 30.12.2025
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T02:48+0300
2025-12-30T03:25+0300
общество
россия
рф
новгородская область
сша
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
всу
госдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина является страхом и неудачной попыткой оправдаться. Ранее Зеленский отказался признать попытки украинских войск нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. "Отказ Зеленского признать ответственность за организованную им же террористическую атаку, продиктован страхом и является неудачной попыткой оправдаться. Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов", - сказал Шеремет. По его словам, причастность ВСУ к провокации и агрессии - неоспоримый факт, за который киевскому режиму еще предстоит ответить. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режим не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
рф
новгородская область
сша
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина является страхом и неудачной попыткой оправдаться.
Ранее Зеленский отказался признать попытки украинских войск нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
"Отказ Зеленского признать ответственность за организованную им же террористическую атаку, продиктован страхом и является неудачной попыткой оправдаться. Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов", - сказал Шеремет.
По его словам, причастность ВСУ к провокации и агрессии - неоспоримый факт, за который киевскому режиму еще предстоит ответить.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режим не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
 
