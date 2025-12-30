https://1prime.ru/20251230/gosduma-866060524.html
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ - 30.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что отказ Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина является страхом и неудачной попыткой оправдаться. Ранее Зеленский отказался признать попытки украинских войск нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. "Отказ Зеленского признать ответственность за организованную им же террористическую атаку, продиктован страхом и является неудачной попыткой оправдаться. Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов", - сказал Шеремет. По его словам, причастность ВСУ к провокации и агрессии - неоспоримый факт, за который киевскому режиму еще предстоит ответить. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режим не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку ВСУ
