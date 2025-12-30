https://1prime.ru/20251230/ii-866087579.html

Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков

Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков - 30.12.2025, ПРАЙМ

Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков

Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T18:12+0300

2025-12-30T18:12+0300

2025-12-30T18:12+0300

политика

технологии

мировая экономика

сша

алексей пушков

билл гейтс

microsoft

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы. "Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично - здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к "ненужности" людей", - написал Пушков. Второй - катастрофический сценарий - состоит в "полном замещении людей" искусственным интеллектом, добавил он. "Но это означает конец цивилизации", - полагает сенатор. Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft, наибольший удар "сильный искусственный интеллект" нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие. "Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать", - заключил Пушков.

https://1prime.ru/20251230/ekspert-866063360.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, алексей пушков, билл гейтс, microsoft