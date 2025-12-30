https://1prime.ru/20251230/ii-866087579.html
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков - 30.12.2025, ПРАЙМ
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T18:12+0300
2025-12-30T18:12+0300
2025-12-30T18:12+0300
политика
технологии
мировая экономика
сша
алексей пушков
билл гейтс
microsoft
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы. "Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично - здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к "ненужности" людей", - написал Пушков. Второй - катастрофический сценарий - состоит в "полном замещении людей" искусственным интеллектом, добавил он. "Но это означает конец цивилизации", - полагает сенатор. Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft, наибольший удар "сильный искусственный интеллект" нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие. "Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать", - заключил Пушков.
https://1prime.ru/20251230/ekspert-866063360.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, алексей пушков, билл гейтс, microsoft
Политика, Технологии, Мировая экономика, США, Алексей Пушков, Билл Гейтс, Microsoft
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Пушков: полная замена людей на рынке труда на ИИ может означать конец цивилизации
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США
Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса
об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы.
"Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично - здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к "ненужности" людей", - написал Пушков
.
Второй - катастрофический сценарий - состоит в "полном замещении людей" искусственным интеллектом, добавил он.
"Но это означает конец цивилизации", - полагает сенатор.
Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft
, наибольший удар "сильный искусственный интеллект" нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие.
"Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать", - заключил Пушков.
Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников