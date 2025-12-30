Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/jurist-866060221.html
Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь
Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь - 30.12.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь
Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T02:24+0300
2025-12-30T03:17+0300
общество
бизнес
рф
москва
ассоциация юристов россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866060221.jpg?1767053839
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева. "Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил", - сказала юрист. Прокофьева отметила, что во многих регионах России, включая Москву, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому установленные ограничения на шум остаются в силе. "Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине", - утончила юрист. Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, рф, москва, ассоциация юристов россии
Общество , Бизнес, РФ, МОСКВА, Ассоциация юристов России
02:24 30.12.2025 (обновлено: 03:17 30.12.2025)
 
Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь

РИА Новости: юрист Прокофьева предупредила россиян о штрафах за шум в Новый год

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева.
"Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил", - сказала юрист.
Прокофьева отметила, что во многих регионах России, включая Москву, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому установленные ограничения на шум остаются в силе.
"Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине", - утончила юрист.
Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.
 
ОбществоБизнесРФМОСКВААссоциация юристов России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала