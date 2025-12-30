https://1prime.ru/20251230/jurist-866060221.html

Юрист предупредила россиян о штрафах за шумную новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россиянам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до 2 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева. "Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве регионов даже новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил", - сказала юрист. Прокофьева отметила, что во многих регионах России, включая Москву, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому установленные ограничения на шум остаются в силе. "Чтобы избежать административной ответственности, необходимо руководствоваться региональным законодательством о тишине", - утончила юрист. Она добавила, что за нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за первое нарушение, юридическим и должностным лицам грозят значительно более крупные взыскания, конкретные размеры которых определяются региональным законодательством.

