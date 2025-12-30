https://1prime.ru/20251230/jurist-866060423.html

Юрист рассказала о платных выписках из реестра транспортных средств

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России станет платным с 1 января 2026 года, однако для большинства онлайн-запросов по информации об автомобиле доступ останется бесплатным, рассказала РИА Новости юрист международной сети автосервисов Fit Service Екатерина Лазарева. Выписка из реестра транспортных средств является документом, содержащим сведения о транспортном средстве, зарегистрированном в государственном реестре. Она содержит марку и модель машины, год выпуска, идентификационный номер (VIN), госномер машины, а также сведения о паспорте транспортного средства. "С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, утвержденные постановлением правительства РФ, которые вводят плату за предоставление некоторых выписок из реестра транспортных средств. Бесплатный доступ сохраняется для большинства онлайн-запросов по автомобилю", - рассказала юрист. Она уточнила, что через портал "Госуслуг" по-прежнему можно будет бесплатно получить расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос) и выписку по владельцу (физическому или юридическому лицу). При этом плата в размере 200 рублей будет взиматься за сокращенную выписку, запрошенную в электронной форме через "Госуслуги". Также платными становятся бумажные версии выписок: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, а расширенная - 100 рублей. Выписка по владельцу также будет стоить 400 рублей плюс по 20 рублей за каждую страницу с шестой включительно.

