Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251230/kabmin-866091807.html
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии - 30.12.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T21:21+0300
2025-12-30T21:21+0300
политика
россия
мировая экономика
южная осетия
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из распоряжения кабмина. "... одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Югоосетинской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026 - 2030 годы", - говорится в документе. Отмечается, что Минэкономразвития РФ поручено подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
https://1prime.ru/20251230/metally-866067829.html
южная осетия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, южная осетия, рф, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, МИД
21:21 30.12.2025
 
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии

Кабмин одобрил соглашение о содействии развитию Южной Осетии на 2026-2030 гг

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из распоряжения кабмина.
"... одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Югоосетинской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026 - 2030 годы", - говорится в документе.
Отмечается, что Минэкономразвития РФ поручено подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
09:41
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаЮЖНАЯ ОСЕТИЯРФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала