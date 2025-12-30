https://1prime.ru/20251230/kabmin-866091807.html
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии - 30.12.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T21:21+0300
2025-12-30T21:21+0300
2025-12-30T21:21+0300
политика
россия
мировая экономика
южная осетия
рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из распоряжения кабмина. "... одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Югоосетинской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026 - 2030 годы", - говорится в документе. Отмечается, что Минэкономразвития РФ поручено подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
https://1prime.ru/20251230/metally-866067829.html
южная осетия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_023865fab565759c8181f6bc38cafa48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, южная осетия, рф, мид
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, МИД
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии
Кабмин одобрил соглашение о содействии развитию Южной Осетии на 2026-2030 гг