https://1prime.ru/20251230/kabmin-866091807.html

Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии

Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии - 30.12.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о развитии

Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T21:21+0300

2025-12-30T21:21+0300

2025-12-30T21:21+0300

политика

россия

мировая экономика

южная осетия

рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения о содействии госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 2026 - 2030 годы, следует из распоряжения кабмина. "... одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Югоосетинской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2026 - 2030 годы", - говорится в документе. Отмечается, что Минэкономразвития РФ поручено подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

https://1prime.ru/20251230/metally-866067829.html

южная осетия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, южная осетия, рф, мид