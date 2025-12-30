Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/kamaz-866085860.html
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T16:37+0300
2025-12-30T16:37+0300
экономика
бизнес
общество
россия
казань
рф
владимир путин
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_229b545bf9911a486057604434b97bdc.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.
https://1prime.ru/20251228/mercedes-866000004.html
казань
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4f82b0c9b0e921cf2d6ec3d7c711a2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, казань, рф, владимир путин, камаз
Экономика, Бизнес, Общество , РОССИЯ, КАЗАНЬ, РФ, Владимир Путин, Камаз
16:37 30.12.2025
 
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

Цивилева: Камаз выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобили КАМАЗ-54901
Автомобили КАМАЗ-54901 - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Автомобили КАМАЗ-54901. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.
Логотип компании Mercedes-Benz - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Глава "КамАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
28 декабря, 15:42
 
ЭкономикаБизнесОбществоРОССИЯКАЗАНЬРФВладимир ПутинКамаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала