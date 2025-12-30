https://1prime.ru/20251230/kamaz-866085860.html
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами - 30.12.2025, ПРАЙМ
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
"Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T16:37+0300
2025-12-30T16:37+0300
2025-12-30T16:37+0300
экономика
бизнес
общество
россия
казань
рф
владимир путин
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_229b545bf9911a486057604434b97bdc.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.
https://1prime.ru/20251228/mercedes-866000004.html
казань
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4f82b0c9b0e921cf2d6ec3d7c711a2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, казань, рф, владимир путин, камаз
Экономика, Бизнес, Общество , РОССИЯ, КАЗАНЬ, РФ, Владимир Путин, Камаз
"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами
Цивилева: Камаз выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами