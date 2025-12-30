https://1prime.ru/20251230/kamaz-866085860.html

"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами - 30.12.2025, ПРАЙМ

"Камаз" выпускает спецавтобусы для работы ветеранов СВО с протезами

"Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T16:37+0300

2025-12-30T16:37+0300

2025-12-30T16:37+0300

экономика

бизнес

общество

россия

казань

рф

владимир путин

камаз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_229b545bf9911a486057604434b97bdc.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. "Камаз" начал изготавливать специальные автомобили и автобусы, чтобы ветераны специальной военной операции с протезированием и ампутациями после ранений могли вернуться к работе, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Наши производители "Камаза" изготавливают уже и автомобили с ручным управлением, и автобусы, городской транспорт. Например, на "Абилимпиксе" в Казани нам были представлены такие автобусы. Для того, чтобы наши ветераны даже при наличии протезирования, ампутации могли работать по своей специальности", - сказала Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что программа фонда по выдаче автомобилей ветеранам с двойной ампутацией очень востребована. По словам замминистра, они с удовольствием работают на таких автомобилях, участвуют в автопробегах и проходят курсы экстремального вождения.

https://1prime.ru/20251228/mercedes-866000004.html

казань

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, казань, рф, владимир путин, камаз