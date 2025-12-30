Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.12.2025
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T22:00+0300
2025-12-30T22:00+0300
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он 25 декабря сообщал журналистам, что около 25 тысяч объектов было построено и реконструировано в новых регионах РФ за три года. "Самый крупный строительный проект сегодня - это восстановление новых регионов. Это системная работа, в которой задействованы министерства, ведомства… И мы должны на этих территориях, новых, воссоединенных, мы должны достичь среднероссийского уровня к 2030-му году, понимая, что страна не стоит на месте, тоже активно развивается", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Звезда".
22:00 30.12.2025
 
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году

Хуснуллин: уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он 25 декабря сообщал журналистам, что около 25 тысяч объектов было построено и реконструировано в новых регионах РФ за три года.
"Самый крупный строительный проект сегодня - это восстановление новых регионов. Это системная работа, в которой задействованы министерства, ведомства… И мы должны на этих территориях, новых, воссоединенных, мы должны достичь среднероссийского уровня к 2030-му году, понимая, что страна не стоит на месте, тоже активно развивается", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Звезда".
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Продажи новостроек в России в 2025 году выросли на 6-11%
16:36
 
