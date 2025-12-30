https://1prime.ru/20251230/khusnullin-866092259.html
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году - 30.12.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T22:00+0300
2025-12-30T22:00+0300
2025-12-30T22:00+0300
россия
бизнес
рф
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4fd3e8b2c26c96998448a273d267334.jpg
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он 25 декабря сообщал журналистам, что около 25 тысяч объектов было построено и реконструировано в новых регионах РФ за три года. "Самый крупный строительный проект сегодня - это восстановление новых регионов. Это системная работа, в которой задействованы министерства, ведомства… И мы должны на этих территориях, новых, воссоединенных, мы должны достичь среднероссийского уровня к 2030-му году, понимая, что страна не стоит на месте, тоже активно развивается", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Звезда".
https://1prime.ru/20251230/novostroy-866085718.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/78/842447827_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_652ea471de3ef5a9779eef6969b3e38f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, марат хуснуллин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году
Хуснуллин: уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году