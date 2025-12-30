https://1prime.ru/20251230/khusnullin-866092259.html

Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году

Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году - 30.12.2025

Хуснуллин рассказал о развитии новых регионов к 2030 году

Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Уровень развития новых регионов должен достичь среднероссийского к 2030 году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он 25 декабря сообщал журналистам, что около 25 тысяч объектов было построено и реконструировано в новых регионах РФ за три года. "Самый крупный строительный проект сегодня - это восстановление новых регионов. Это системная работа, в которой задействованы министерства, ведомства… И мы должны на этих территориях, новых, воссоединенных, мы должны достичь среднероссийского уровня к 2030-му году, понимая, что страна не стоит на месте, тоже активно развивается", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Звезда".

