Названы самые кассовые фильмы года в России - 30.12.2025
Названы самые кассовые фильмы года в России
Названы самые кассовые фильмы года в России
2025-12-30T13:21+0300
2025-12-30T13:27+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3" стали самыми кассовыми фильмами 2025 года в России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Согласно данным на сайте ЕАИС, рейтинг за год возглавила первая часть наметившейся франшизы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" - картина вышла в прокат 1 января и заработала за год более 3 миллиардов рублей в кинопрокате. На втором месте оказался ее конкурент по "новогодней битве" - сказочный фильм "Финист. Первый богатырь", приквел франшизы "Последний богатырь". Он также стартовал в кинотеатрах с первого дня 2025 года и заработал 2,7 миллиардов рублей. Третье место оказалось у первой за долгое время зарубежной картины-миллиардника после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, - третьей части франшизы "Иллюзия обмана". Она вышла в прокат 13 ноября и заработала уже 1,7 миллиардов рублей. На четвертом месте - фильм с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым в роли солнца русской поэзии Александра Пушкина: картина "Пророк. История Александра Пушкина" собрала в прокате 1,6 миллиарда рублей. Замыкает пятерку лидеров сиквел комедии "Батя" - "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли. Премьера семейной комедии состоялась 3 апреля, а в прокате фильм заработал более 1,5 миллиарда рублей.
бизнес, газ, культура, российская культура, кино, киносборы
Экономика, Бизнес, Газ, культура, российская культура, кино, киносборы
13:21 30.12.2025 (обновлено: 13:27 30.12.2025)
 
Названы самые кассовые фильмы года в России

"Волшебник Изумрудного города" возглавил рейтинг самых кассовых фильмов 2025 года в России

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3" стали самыми кассовыми фильмами 2025 года в России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Согласно данным на сайте ЕАИС, рейтинг за год возглавила первая часть наметившейся франшизы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" - картина вышла в прокат 1 января и заработала за год более 3 миллиардов рублей в кинопрокате.
На втором месте оказался ее конкурент по "новогодней битве" - сказочный фильм "Финист. Первый богатырь", приквел франшизы "Последний богатырь". Он также стартовал в кинотеатрах с первого дня 2025 года и заработал 2,7 миллиардов рублей.
Третье место оказалось у первой за долгое время зарубежной картины-миллиардника после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, - третьей части франшизы "Иллюзия обмана". Она вышла в прокат 13 ноября и заработала уже 1,7 миллиардов рублей.
На четвертом месте - фильм с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым в роли солнца русской поэзии Александра Пушкина: картина "Пророк. История Александра Пушкина" собрала в прокате 1,6 миллиарда рублей.
Замыкает пятерку лидеров сиквел комедии "Батя" - "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли. Премьера семейной комедии состоялась 3 апреля, а в прокате фильм заработал более 1,5 миллиарда рублей.
 
