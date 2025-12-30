https://1prime.ru/20251230/kino-866080693.html

Названы самые кассовые фильмы года в России

Названы самые кассовые фильмы года в России - 30.12.2025, ПРАЙМ

Названы самые кассовые фильмы года в России

Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3" стали самыми кассовыми фильмами 2025 года в... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T13:21+0300

2025-12-30T13:21+0300

2025-12-30T13:27+0300

экономика

бизнес

газ

культура

российская культура

кино

киносборы

https://cdnn.1prime.ru/img/83646/56/836465673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ba3f0be63ed92c15b8072d08e252bfd.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3" стали самыми кассовыми фильмами 2025 года в России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Согласно данным на сайте ЕАИС, рейтинг за год возглавила первая часть наметившейся франшизы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" - картина вышла в прокат 1 января и заработала за год более 3 миллиардов рублей в кинопрокате. На втором месте оказался ее конкурент по "новогодней битве" - сказочный фильм "Финист. Первый богатырь", приквел франшизы "Последний богатырь". Он также стартовал в кинотеатрах с первого дня 2025 года и заработал 2,7 миллиардов рублей. Третье место оказалось у первой за долгое время зарубежной картины-миллиардника после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, - третьей части франшизы "Иллюзия обмана". Она вышла в прокат 13 ноября и заработала уже 1,7 миллиардов рублей. На четвертом месте - фильм с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым в роли солнца русской поэзии Александра Пушкина: картина "Пророк. История Александра Пушкина" собрала в прокате 1,6 миллиарда рублей. Замыкает пятерку лидеров сиквел комедии "Батя" - "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли. Премьера семейной комедии состоялась 3 апреля, а в прокате фильм заработал более 1,5 миллиарда рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, культура, российская культура, кино, киносборы