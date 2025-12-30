https://1prime.ru/20251230/kitaj-866064620.html
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям
ПЕКИН, 30 дек – ПРАЙМ. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.
