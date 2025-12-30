Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям - 30.12.2025
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям - 30.12.2025, ПРАЙМ
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T07:30+0300
2025-12-30T07:30+0300
экономика
китай
кнр
ван и
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064620.jpg?1767069000
ПЕКИН, 30 дек – ПРАЙМ. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году. Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.
китай
кнр
китай, кнр, ван и
Экономика, КИТАЙ, КНР, Ван И
07:30 30.12.2025
 
Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям

Глава МИД КНР Ван И заявил о намерении наращивать возможности по противодействию санкциям

ПЕКИН, 30 дек – ПРАЙМ. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году.
Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.
 
