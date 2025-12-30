https://1prime.ru/20251230/kitaj-866064620.html

Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям

Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям - 30.12.2025, ПРАЙМ

Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям

Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T07:30+0300

2025-12-30T07:30+0300

2025-12-30T07:30+0300

экономика

китай

кнр

ван и

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064620.jpg?1767069000

ПЕКИН, 30 дек – ПРАЙМ. Китай намерен наращивать возможности по противодействию санкциям и вмешательству, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции, обеспечивая более надежный механизм для эффективной защиты интересов государства и народа", - заявил Ван И на конференции, посвященной международной ситуации и китайской дипломатии в 2025 году. Он добавил, что Китай продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также пресекать любые попытки раскола страны.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, кнр, ван и