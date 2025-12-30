Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил комиссии для операций с цифровыми рублями - 30.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил комиссии для операций с цифровыми рублями
2025-12-30T12:35+0300
2025-12-30T12:59+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и бизнеса в пользу государства, эти тарифы начнут действовать 1 января 2026 года, сообщил регулятор. "Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства. Эти тарифы начнут действовать первого января 2026 года", - говорится в пресс-релизе. Доступ к таким операциям с 1 января 2026 года появится пока только у участников пилотного проекта. А после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей, напомнили в ЦБ. В ноябре регулятор принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями. Для граждан платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатны в любое время.
финансы, банки, россия, рф, цифровой рубль
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, цифровой рубль
12:35 30.12.2025 (обновлено: 12:59 30.12.2025)
 
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и бизнеса в пользу государства, эти тарифы начнут действовать 1 января 2026 года, сообщил регулятор.
"Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства. Эти тарифы начнут действовать первого января 2026 года", - говорится в пресс-релизе.
Доступ к таким операциям с 1 января 2026 года появится пока только у участников пилотного проекта. А после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей, напомнили в ЦБ.
В ноябре регулятор принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями. Для граждан платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатны в любое время.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Цифровой рубль не помешает развитию экономики, заявили в ЦБ
5 декабря, 18:18
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФцифровой рубль
 
 
