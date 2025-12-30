ЦБ установил комиссии для операций с цифровыми рублями

https://1prime.ru/20251230/komissii-866079234.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и бизнеса в пользу государства, эти тарифы начнут действовать 1 января 2026 года, сообщил регулятор. "Банк России принял решение установить нулевые комиссии для операций со счетов цифрового рубля граждан и компаний в пользу государства. Эти тарифы начнут действовать первого января 2026 года", - говорится в пресс-релизе. Доступ к таким операциям с 1 января 2026 года появится пока только у участников пилотного проекта. А после 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут предоставить всем желающим возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них, в том числе платить в бюджет с помощью цифровых рублей, напомнили в ЦБ. В ноябре регулятор принял решение продлить до конца 2026 года льготный период (без комиссий) по всем другим операциям бизнеса с цифровыми рублями. Для граждан платежи и переводы с использованием цифровой национальной валюты бесплатны в любое время.

