Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея может отменить санкции против КНДР - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251230/koreya-866071982.html
Южная Корея может отменить санкции против КНДР
Южная Корея может отменить санкции против КНДР - 30.12.2025, ПРАЙМ
Южная Корея может отменить санкции против КНДР
Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР, которые были введены в 2010 году и уже на деле утратили силу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:42+0300
2025-12-30T10:52+0300
мировая экономика
кндр
южная корея
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_dbe92b4e12530756261d568e1c4fc89c.jpg
СЕУЛ, 30 дек - ПРАЙМ. Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР, которые были введены в 2010 году и уже на деле утратили силу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея. "Министерство заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака", - пишет агентство. Поясняется, что так называемые "санкции от 24 мая" включают приостановку большинства торговых и экономических контактов с КНДР и запрет на новые инвестиции. Эти меры были введены в качестве реакции за то, что КНДР торпедировала южнокорейский военный корабль "Чхонан" в марте 2010 года. Отмечается, что еще в 2020 году министерство объединения заявило, что указанные санкции "утратили свою эффективность" и больше не препятствуют межкорейским обменам, но официально не объявляло об отмене этих мер.
кндр
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_a82b1bdc6afb4b2ad6de810d3cd523c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, кндр, южная корея, в мире
Мировая экономика, КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, В мире
10:42 30.12.2025 (обновлено: 10:52 30.12.2025)
 
Южная Корея может отменить санкции против КНДР

Южная Корея рассмотрит отмену некоторых санкций против КНДР

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
© flickr.com
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 30 дек - ПРАЙМ. Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР, которые были введены в 2010 году и уже на деле утратили силу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
"Министерство заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака", - пишет агентство.
Поясняется, что так называемые "санкции от 24 мая" включают приостановку большинства торговых и экономических контактов с КНДР и запрет на новые инвестиции. Эти меры были введены в качестве реакции за то, что КНДР торпедировала южнокорейский военный корабль "Чхонан" в марте 2010 года.
Отмечается, что еще в 2020 году министерство объединения заявило, что указанные санкции "утратили свою эффективность" и больше не препятствуют межкорейским обменам, но официально не объявляло об отмене этих мер.
 
Мировая экономикаКНДРЮЖНАЯ КОРЕЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала