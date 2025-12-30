https://1prime.ru/20251230/koreya-866071982.html

Южная Корея может отменить санкции против КНДР

2025-12-30T10:42+0300

СЕУЛ, 30 дек - ПРАЙМ. Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР, которые были введены в 2010 году и уже на деле утратили силу, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея. "Министерство заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака", - пишет агентство. Поясняется, что так называемые "санкции от 24 мая" включают приостановку большинства торговых и экономических контактов с КНДР и запрет на новые инвестиции. Эти меры были введены в качестве реакции за то, что КНДР торпедировала южнокорейский военный корабль "Чхонан" в марте 2010 года. Отмечается, что еще в 2020 году министерство объединения заявило, что указанные санкции "утратили свою эффективность" и больше не препятствуют межкорейским обменам, но официально не объявляло об отмене этих мер.

