Кредиторы обжаловали прекращение банкротства Коркунова

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Два кредитора основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка", экс-кондитера Андрея Коркунова, обжаловали прекращение дела о его банкротстве вследствие утверждения мирового соглашения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Жалобы на соответствующее определение арбитражного суда Москвы подали Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий "Анкор банка", потенциально основного кредитора Коркунова, и ООО "Юридическое агентство "Фемида". Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит их в январе. Суд в октябре прекратил производство по делу о банкротстве Коркунова, утвердив мировое соглашение финансового управляющего должника с представителем кредиторов и ООО "Динамика". Против утверждения мирового соглашения тогда выступили представитель АСВ и представитель самого должника. По условиям мирового соглашения, которое еще в январе заключили финансовый управляющий Юрий Левчук, представитель собрания кредиторов и ООО "Динамика", последнее погасит за Коркунова его долги перед тремя кредиторами – министерством земельных и имущественных отношений Татарстана в общем размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и "Фемидой" (около 6 тысяч рублей). При этом к "Динамике" не перейдут права требования к Коркунову. Представитель АСВ напомнил, что Коркунов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам "Анкор банка", которая может составить около 5,9 миллиарда рублей, соответствующее требование предъявлено, но его рассмотрение пока приостановлено. Ранее юрист АСВ говорил, что прекращение дела о банкротстве приведет к невозможности возбудить вторичное конкурсное производство в отношении найденного за рубежом имущества Коркунова. В частности, по словам юриста, есть сведения о трех объектах недвижимости в Лос-Анджелесе, записанных на супругу должника. В ходе процедуры реализации имущества Коркунова финансовый управляющий продал два его гаража в Москве почти за 3,7 миллиона рублей и мотоцикл Yamaha за 400 тысяч. Ранее АСВ пыталось временно запретить экс-кондитеру выезд из РФ, но суды отказали, установив, что Коркунов не был в России с 2017 года. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное впоследствии - кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley. Коркунов же после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.
