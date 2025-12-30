https://1prime.ru/20251230/korkunov-866080109.html

Кредиторы обжаловали прекращение банкротства Коркунова

Кредиторы обжаловали прекращение банкротства Коркунова - 30.12.2025, ПРАЙМ

Кредиторы обжаловали прекращение банкротства Коркунова

Два кредитора основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка", экс-кондитера Андрея Коркунова, обжаловали прекращение дела о его банкротстве... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T12:54+0300

2025-12-30T12:54+0300

2025-12-30T13:13+0300

происшествия

акции

бизнес

финансы

москва

татарстан

рф

агентство по страхованию вкладов

банкротство

https://cdnn.1prime.ru/img/83207/33/832073394_0:245:2773:1804_1920x0_80_0_0_088c6837bbf7b632296346b38f8b21f3.jpg

МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Два кредитора основного акционера разорившегося казанского "Анкор банка", экс-кондитера Андрея Коркунова, обжаловали прекращение дела о его банкротстве вследствие утверждения мирового соглашения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Жалобы на соответствующее определение арбитражного суда Москвы подали Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий "Анкор банка", потенциально основного кредитора Коркунова, и ООО "Юридическое агентство "Фемида". Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит их в январе. Суд в октябре прекратил производство по делу о банкротстве Коркунова, утвердив мировое соглашение финансового управляющего должника с представителем кредиторов и ООО "Динамика". Против утверждения мирового соглашения тогда выступили представитель АСВ и представитель самого должника. По условиям мирового соглашения, которое еще в январе заключили финансовый управляющий Юрий Левчук, представитель собрания кредиторов и ООО "Динамика", последнее погасит за Коркунова его долги перед тремя кредиторами – министерством земельных и имущественных отношений Татарстана в общем размере около 607 миллионов рублей, "Анкор банком" (около 2 миллионов) и "Фемидой" (около 6 тысяч рублей). При этом к "Динамике" не перейдут права требования к Коркунову. Представитель АСВ напомнил, что Коркунов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам "Анкор банка", которая может составить около 5,9 миллиарда рублей, соответствующее требование предъявлено, но его рассмотрение пока приостановлено. Ранее юрист АСВ говорил, что прекращение дела о банкротстве приведет к невозможности возбудить вторичное конкурсное производство в отношении найденного за рубежом имущества Коркунова. В частности, по словам юриста, есть сведения о трех объектах недвижимости в Лос-Анджелесе, записанных на супругу должника. В ходе процедуры реализации имущества Коркунова финансовый управляющий продал два его гаража в Москве почти за 3,7 миллиона рублей и мотоцикл Yamaha за 400 тысяч. Ранее АСВ пыталось временно запретить экс-кондитеру выезд из РФ, но суды отказали, установив, что Коркунов не был в России с 2017 года. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом "Коркунов". В начале 2007 года 60% бизнеса приобрела американская Wrigley за 300 миллионов долларов, а остальное впоследствии - кондитерская корпорация Mars, которая весной 2008 года купила Wrigley. Коркунов же после выхода из шоколадного бизнеса в июле 2008 года купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в "Анкор Банк Сбережений"), совет директоров которого возглавил лично.

москва

татарстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, бизнес, финансы, москва, татарстан, рф, агентство по страхованию вкладов, банкротство