В аэропорту Краснодара задержали 20 рейсов

2025-12-30T11:19+0300

КРАСНОДАР, 30 дек - ПРАЙМ. Двадцать рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара на фоне введенных ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Росавиация ранее сообщила, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.50 мск, в аэропорту Краснодара задерживаются 8 рейсов на вылет и 12 на прилет.

