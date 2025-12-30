https://1prime.ru/20251230/krasnodar-866080298.html
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщает Росавиация. "Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
