В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

2025-12-30T10:40+0300

2025-12-30T10:40+0300

2025-12-30T13:17+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщает Росавиация. "Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

