Минфин обсуждает с ЦБ допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

Минфин обсуждает с ЦБ условия допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалютам
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минфин и Центробанк России оба не исключают допуска неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют и сейчас вместе обсуждают ограничения для них, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Центробанк ранее сообщал, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но с условиями, уточнил позднее ЦБ.
"По нашим с ЦБ предложениям, такой допуск возможен. Но с тем, чтобы минимизировать риски... мы с ЦБ планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок. В настоящее время сейчас параметр такого ограничения отрабатывается с регулятором", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в настоящее криптовалюта используется в основном для расчетов, как физическими лицами, так и компаниями.
"Думаю, что рассматривать криптоактивы как источник вложений и сбережений вряд ли целесообразно, поскольку они очень волатильны, поэтому и ЦБ и правительство в лице министерства финансов подготовили концепцию развития крипторынка, подготовлены проекты соответствующих законодательных решений, - добавил он.
"Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться законодательными решениями с точки зрения регулирования этого процесса", - отметил чиновник.
"Крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет. Поэтому очевидно, что эта тема нуждается в законодательном определении, что можно, что нельзя, кто может участвовать на этом рынке, квалифицированные, неквалифицированные инвесторы, все это будет определено в тех проектах законодательных актов, которые сегодня Минфин и ЦБ подготовили", - пояснил он.