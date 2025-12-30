Минфин обсуждает с ЦБ допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/kriptovalyuta-866078386.html
2025-12-30T12:17+0300
2025-12-30T12:26+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
минфин
госдума
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минфин и Центробанк России оба не исключают допуска неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют и сейчас вместе обсуждают ограничения для них, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Центробанк ранее сообщал, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но с условиями, уточнил позднее ЦБ. "По нашим с ЦБ предложениям, такой допуск возможен. Но с тем, чтобы минимизировать риски... мы с ЦБ планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок. В настоящее время сейчас параметр такого ограничения отрабатывается с регулятором", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в настоящее криптовалюта используется в основном для расчетов, как физическими лицами, так и компаниями. "Думаю, что рассматривать криптоактивы как источник вложений и сбережений вряд ли целесообразно, поскольку они очень волатильны, поэтому и ЦБ и правительство в лице министерства финансов подготовили концепцию развития крипторынка, подготовлены проекты соответствующих законодательных решений, - добавил он. "Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться законодательными решениями с точки зрения регулирования этого процесса", - отметил чиновник. "Крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет. Поэтому очевидно, что эта тема нуждается в законодательном определении, что можно, что нельзя, кто может участвовать на этом рынке, квалифицированные, неквалифицированные инвесторы, все это будет определено в тех проектах законодательных актов, которые сегодня Минфин и ЦБ подготовили", - пояснил он. Силуанов также выразил уверенность в том, что в первой половине следующего года Минфин совместно с ЦБ РФ смогут внести эти проекты решений в Госдуму.
https://1prime.ru/20251223/tsb-865839187.html
рф
финансы, рф, антон силуанов, минфин, госдума, криптовалюта
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Минфин, Госдума, криптовалюта
12:17 30.12.2025 (обновлено: 12:26 30.12.2025)
 
Минфин обсуждает с ЦБ допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

Минфин обсуждает с ЦБ условия допуска неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минфин и Центробанк России оба не исключают допуска неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют и сейчас вместе обсуждают ограничения для них, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Центробанк ранее сообщал, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но с условиями, уточнил позднее ЦБ.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
ЦБ предложил ввести ответственность посредников на рынке криптовалют
23 декабря, 15:07
"По нашим с ЦБ предложениям, такой допуск возможен. Но с тем, чтобы минимизировать риски... мы с ЦБ планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок. В настоящее время сейчас параметр такого ограничения отрабатывается с регулятором", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в настоящее криптовалюта используется в основном для расчетов, как физическими лицами, так и компаниями.
"Думаю, что рассматривать криптоактивы как источник вложений и сбережений вряд ли целесообразно, поскольку они очень волатильны, поэтому и ЦБ и правительство в лице министерства финансов подготовили концепцию развития крипторынка, подготовлены проекты соответствующих законодательных решений, - добавил он.
"Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться законодательными решениями с точки зрения регулирования этого процесса", - отметил чиновник.
"Крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет. Поэтому очевидно, что эта тема нуждается в законодательном определении, что можно, что нельзя, кто может участвовать на этом рынке, квалифицированные, неквалифицированные инвесторы, все это будет определено в тех проектах законодательных актов, которые сегодня Минфин и ЦБ подготовили", - пояснил он.
Силуанов также выразил уверенность в том, что в первой половине следующего года Минфин совместно с ЦБ РФ смогут внести эти проекты решений в Госдуму.
 
ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановМинфинГосдумакриптовалюта
 
 
