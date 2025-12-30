https://1prime.ru/20251230/kriptovalyuta-866078386.html

Минфин обсуждает с ЦБ допуск неквалифицированных инвесторов к криптовалютам

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минфин и Центробанк России оба не исключают допуска неквалифицированных инвесторов на рынок криптовалют и сейчас вместе обсуждают ограничения для них, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Центробанк ранее сообщал, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на внутреннем рынке, она предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, но с условиями, уточнил позднее ЦБ. "По нашим с ЦБ предложениям, такой допуск возможен. Но с тем, чтобы минимизировать риски... мы с ЦБ планируем ограничить объем такого рода расчетов и вложений в крипторынок. В настоящее время сейчас параметр такого ограничения отрабатывается с регулятором", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в настоящее криптовалюта используется в основном для расчетов, как физическими лицами, так и компаниями. "Думаю, что рассматривать криптоактивы как источник вложений и сбережений вряд ли целесообразно, поскольку они очень волатильны, поэтому и ЦБ и правительство в лице министерства финансов подготовили концепцию развития крипторынка, подготовлены проекты соответствующих законодательных решений, - добавил он. "Мы здесь хорошо повзаимодействовали с регулятором и примерно нашли понимание, как двигаться законодательными решениями с точки зрения регулирования этого процесса", - отметил чиновник. "Крипторасчеты проводились и проводятся, крипторынок существует, но регулирования нет. Поэтому очевидно, что эта тема нуждается в законодательном определении, что можно, что нельзя, кто может участвовать на этом рынке, квалифицированные, неквалифицированные инвесторы, все это будет определено в тех проектах законодательных актов, которые сегодня Минфин и ЦБ подготовили", - пояснил он. Силуанов также выразил уверенность в том, что в первой половине следующего года Минфин совместно с ЦБ РФ смогут внести эти проекты решений в Госдуму.

