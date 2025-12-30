https://1prime.ru/20251230/kuban-866082482.html
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА - 30.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T14:13+0300
2025-12-30T14:13+0300
2025-12-30T14:13+0300
СОЧИ, 30 дек - ПРАЙМ. Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в контактной сети, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.Во вторник на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось более двух часов. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный", повредили участок контактной сети. Одного пострадавшего госпитализировали, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов."Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети. В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" "Кавказская - Краснодар", поезд №114 "Адлер - Санкт-Петербург", пригородный поезд №6730 "Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
На Кубани задержали три поезда после повреждения ж/д упавшими обломками БПЛА