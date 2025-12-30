https://1prime.ru/20251230/kuban-866082482.html

На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА

На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА - 30.12.2025, ПРАЙМ

На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА

Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T14:13+0300

2025-12-30T14:13+0300

2025-12-30T14:13+0300

происшествия

россия

кубань

железнодорожный транспорт

железнодорожные перевозки

железнодорожное движение

краснодарский край

краснодар

https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg

СОЧИ, 30 дек - ПРАЙМ. Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в контактной сети, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.Во вторник на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось более двух часов. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный", повредили участок контактной сети. Одного пострадавшего госпитализировали, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов."Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети. В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" "Кавказская - Краснодар", поезд №114 "Адлер - Санкт-Петербург", пригородный поезд №6730 "Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.

кубань

краснодарский край

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кубань, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение, краснодарский край, краснодар