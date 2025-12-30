Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251230/kuban-866082482.html
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА - 30.12.2025, ПРАЙМ
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА
Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T14:13+0300
2025-12-30T14:13+0300
происшествия
россия
кубань
железнодорожный транспорт
железнодорожные перевозки
железнодорожное движение
краснодарский край
краснодар
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg
СОЧИ, 30 дек - ПРАЙМ. Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в контактной сети, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.Во вторник на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось более двух часов. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный", повредили участок контактной сети. Одного пострадавшего госпитализировали, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов."Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети. В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" "Кавказская - Краснодар", поезд №114 "Адлер - Санкт-Петербург", пригородный поезд №6730 "Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.
кубань
краснодарский край
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bc1b9e86cda58b226cde78d2fdc37024.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кубань, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение, краснодарский край, краснодар
Происшествия, РОССИЯ, КУБАНЬ, железнодорожный транспорт, железнодорожные перевозки, железнодорожное движение, Краснодарский край, КРАСНОДАР
14:13 30.12.2025
 
На Кубани задержали три поезда из-за падения обломков БПЛА

На Кубани задержали три поезда после повреждения ж/д упавшими обломками БПЛА

© Пресс-служба РЖДРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Рельсы. Архивное фото
© Пресс-служба РЖД
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СОЧИ, 30 дек - ПРАЙМ. Три поезда задерживаются на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА, произошло отключение напряжения в контактной сети, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
Во вторник на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность, ее действие продлилось более двух часов. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный", повредили участок контактной сети. Одного пострадавшего госпитализировали, заявил мэр Краснодара Евгений Наумов.
"Сегодня, 30 декабря, в 11 часов 15 минут на станции "Краснодар-Сортировочный" в результате падения обломков БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура, вследствие чего произошло отключение напряжения в контактной сети. В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 "Ласточка" "Кавказская - Краснодар", поезд №114 "Адлер - Санкт-Петербург", пригородный поезд №6730 "Краснодар - Васюринская", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.
 
ПроисшествияРОССИЯКУБАНЬжелезнодорожный транспортжелезнодорожные перевозкижелезнодорожное движениеКраснодарский крайКРАСНОДАР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала