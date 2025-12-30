https://1prime.ru/20251230/kvartira-866048572.html

Адвокат научила методу проверки продавцов квартир на долги

Адвокат научила методу проверки продавцов квартир на долги

недвижимость

бизнес

долги

мка "аронов и партнеры"

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Проверить продавца квартиры на наличие финансовых проблем - задача непростая, но выполнимая. Нужно использовать информацию из открытых источников, а также запросить некоторые документы, рассказала агентству “Прайм” Наталья Гусева, адвокат МКА "Аронов и партнеры".“Проверьте банк данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия у продавца непогашенных задолженностей. Также можно проверить сведения о продавце в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве”, - советует она.Можно запросить у продавца сведения о наличии статуса индивидуального предпринимателя, а также руководителя/участника хозяйственного общества. Если таковые есть, на сайте Картотеки арбитражных дел можно проверить наличие судебных споров и долгов как у самого продавца, так и у компании, в которой продавец является руководителем или собственником бизнеса.“Наиболее опасными являются долги продавца, которые фигурируют в делах о его банкротстве. Крайне не рекомендуется заключать сделки с банкротами и лицами, в отношении которых кредиторами поданы заявления о признании их банкротами”, - предупреждает юрист.Насторожить должно и множество непогашенных исполнительных производств и/или актуальных судебных споров, в которых продавец выступает в качестве ответчика. Его могут признать банкротом.И, наконец, опасно, если продаваемая недвижимость находится в залоге у третьих лиц с целью обеспечения исполнения обязательства.Помимо документов о собственности, постарайтесь выяснить предысторию объекта и его прежних хозяев, поскольку они тоже могут иметь проблемы с долгами. Вам также понадобятся сведения об актуальных неисполненных обязательствах перед третьими лицами и об обременениях объекта недвижимости, о согласии супруга продавца на сделку.Если долги обнаружены, задумайтесь, так ли вам нужен этот объект. Если да, то пропишите в договоре условие, что продавец на момент совершения сделки не отвечает признакам неплатежеспособности, не имеет неисполненных обязательств перед третьими лицами, сам объект не находится в залоге у третьих лиц, а также отсутствуют какие-либо иные обременения, советует Наталья Гусева.Расчеты в этом случае рекомендуется совершать в безналичном порядке с максимально подробным назначением платежа с указанием реквизитов договора. Рекомендуется сделать оценку объекта с целью подтверждения его рыночной стоимости на случай, если в последующем будут попытки оспорить сделку по приобретению объекта в рамках банкротства, заключила она.

