Глава Роснедр оценил запасы лития на Колмозерском месторождении - 30.12.2025
Глава Роснедр оценил запасы лития на Колмозерском месторождении
Запасы лития на балансе Колмозерского месторождения в Мурманской области в ходе доразведки в 2025 году выросли вдвое, их прирост составил 860 тысяч тонн,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:38+0300
2025-12-30T09:53+0300
экономика
промышленность
россия
роснедра
росатом
норникель
литий
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Запасы лития на балансе Колмозерского месторождения в Мурманской области в ходе доразведки в 2025 году выросли вдвое, их прирост составил 860 тысяч тонн, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов. "Сейчас, "под елочку" фактически, Государственную комиссию по запасам прошло Колмозерское месторождение лития на Кольском полуострове. Там прирост запасов составил 860 тысяч тонн, они увеличились в ходе доразведки в два раза", - сказал он. Колмозерское месторождение - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране. "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", получил лицензию на него в феврале 2023 года. Капитальные затраты на разработку оцениваются в 91 миллиард рублей. Его ввод в эксплуатацию ожидается в 2030 году.
промышленность, россия, роснедра, росатом, норникель, литий
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Роснедра, Росатом, Норникель, литий
09:38 30.12.2025 (обновлено: 09:53 30.12.2025)
 
Глава Роснедр оценил запасы лития на Колмозерском месторождении

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Запасы лития на балансе Колмозерского месторождения в Мурманской области в ходе доразведки в 2025 году выросли вдвое, их прирост составил 860 тысяч тонн, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Сейчас, "под елочку" фактически, Государственную комиссию по запасам прошло Колмозерское месторождение лития на Кольском полуострове. Там прирост запасов составил 860 тысяч тонн, они увеличились в ходе доразведки в два раза", - сказал он.
Колмозерское месторождение - это наиболее перспективное месторождение литиевых руд в стране. "Полярный литий", совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", получил лицензию на него в феврале 2023 года. Капитальные затраты на разработку оцениваются в 91 миллиард рублей. Его ввод в эксплуатацию ожидается в 2030 году.
 
