Цены на медь готовятся показать заметный рост

Стоимость меди растет во вторник вечером на 3%, завершающийся год котировки металла также могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди растет во вторник вечером на 3%, завершающийся год котировки металла также могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,84% - до 5,7248 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала года стоимость промышленного металла подскочила в 1,4 раза. В конце июля цена на медь достигла нового исторического максимума в 5,9585 доллара за фунт. Эксперты при этом отмечают, что цены на недрагоценные металлы будут уязвимы к фиксации прибыли до улучшения ликвидности в 2026 году. "Цены на недрагоценные металлы, вероятно, будут по-прежнему зависеть от новостного фона, а их рост будет уязвим для фиксации прибыли до тех пор, пока в начале января не улучшится ликвидность", - цитирует агентство Рейтер аналитиков Sucden Financial.

