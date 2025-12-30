https://1prime.ru/20251230/mestorozhdeniya-866084502.html

Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе

30.12.2025

2025-12-30T15:59+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия и Монголия развивают совместное освоение недр на приграничной территории, определили на ней больше 60 высокомаржинальных месторождений, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "И важное направление... оно поддерживается нашими руководителями и Монголии - это вопрос приграничного освоения недр. Мы взяли территории, карты наши геологические 70-х годов, и вот на расстоянии 150 километров Монголии, 150 километров России мы определили высокомаржинальные месторождения, больше 60, на которых мы могли бы вместе, создавая компании, производить разведку и добычу недр", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По словам Козлова, это позволит создавать на приграничных территориях новые совместные предприятия и, соответственно, рабочие места.

