Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/mestorozhdeniya-866084502.html
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе - 30.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе
Россия и Монголия развивают совместное освоение недр на приграничной территории, определили на ней больше 60 высокомаржинальных месторождений, заявил глава... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T15:59+0300
2025-12-30T15:59+0300
экономика
россия
монголия
рф
александр козлов
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/36/831753675_0:164:3061:1885_1920x0_80_0_0_089c6d1da14fafa09554ef3c69f16915.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия и Монголия развивают совместное освоение недр на приграничной территории, определили на ней больше 60 высокомаржинальных месторождений, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "И важное направление... оно поддерживается нашими руководителями и Монголии - это вопрос приграничного освоения недр. Мы взяли территории, карты наши геологические 70-х годов, и вот на расстоянии 150 километров Монголии, 150 километров России мы определили высокомаржинальные месторождения, больше 60, на которых мы могли бы вместе, создавая компании, производить разведку и добычу недр", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". По словам Козлова, это позволит создавать на приграничных территориях новые совместные предприятия и, соответственно, рабочие места.
https://1prime.ru/20251230/mongoliya-866084803.html
монголия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/36/831753675_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5146cff3f2d4ee27d4bf82c125e808e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, монголия, рф, александр козлов, минприроды
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды
15:59 30.12.2025
 
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе

Козлов: РФ и Монголия определили 60 перспективных месторождений на общей границе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтепь в Монголии
Степь в Монголии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Степь в Монголии. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия и Монголия развивают совместное освоение недр на приграничной территории, определили на ней больше 60 высокомаржинальных месторождений, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"И важное направление... оно поддерживается нашими руководителями и Монголии - это вопрос приграничного освоения недр. Мы взяли территории, карты наши геологические 70-х годов, и вот на расстоянии 150 километров Монголии, 150 километров России мы определили высокомаржинальные месторождения, больше 60, на которых мы могли бы вместе, создавая компании, производить разведку и добычу недр", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Козлова, это позволит создавать на приграничных территориях новые совместные предприятия и, соответственно, рабочие места.
Монголия - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики
15:31
 
ЭкономикаРОССИЯМОНГОЛИЯРФАлександр КозловМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала