Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 30.12.2025
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство РФ увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 января 2026 года до 2,2 миллиона с 1,8 миллиона тонн, продлив ее до конца... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T09:41+0300
2025-12-30T09:41+0300
экономика
промышленность
рф
минпромторг
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 января 2026 года до 2,2 миллиона с 1,8 миллиона тонн, продлив ее до конца следующего года, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 января 2026 года объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов увеличится и составит 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2026 года. "Решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. Как уточняется, последнее повышение тарифной квоты было принято в августе 2025 года и тогда составило 1,8 миллиона тонн. С 1 января 2026 года объем квоты увеличится на 400 тысяч тонн и будет распределен Минпромторгом между участниками внешнеторговой деятельности. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
рф
промышленность, рф, минпромторг, правительство рф
Экономика, Промышленность, РФ, Минпромторг, Правительство РФ
09:41 30.12.2025
 
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство повысит тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 января 2026 года до 2,2 миллиона с 1,8 миллиона тонн, продлив ее до конца следующего года, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 января 2026 года объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов увеличится и составит 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2026 года.
"Решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там.
Как уточняется, последнее повышение тарифной квоты было принято в августе 2025 года и тогда составило 1,8 миллиона тонн. С 1 января 2026 года объем квоты увеличится на 400 тысяч тонн и будет распределен Минпромторгом между участниками внешнеторговой деятельности.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
 
Экономика Промышленность РФ Минпромторг Правительство РФ
 
 
