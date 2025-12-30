https://1prime.ru/20251230/metally-866067829.html
Правительство увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
2025-12-30T09:41+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит квоту на экспорт лома и отходов черных металлов с 1 января 2026 года до 2,2 миллиона с 1,8 миллиона тонн, продлив ее до конца следующего года, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 января 2026 года объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов увеличится и составит 2,2 миллиона тонн. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2026 года. "Решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. Как уточняется, последнее повышение тарифной квоты было принято в августе 2025 года и тогда составило 1,8 миллиона тонн. С 1 января 2026 года объем квоты увеличится на 400 тысяч тонн и будет распределен Минпромторгом между участниками внешнеторговой деятельности. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
