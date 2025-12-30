https://1prime.ru/20251230/metally-866085363.html

Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов

Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов - 30.12.2025, ПРАЙМ

Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов

План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T15:47+0300

2025-12-30T15:47+0300

2025-12-30T16:03+0300

экономика

промышленность

россия

рф

александр козлов

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866085092_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_a85b33dcae0b4e4005f8ce852993bfed.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По поручению нашего президента 1 декабря подписан документ стратегический в правительстве, который обязывает каждого из участников этой работы сделать свой вклад, чтобы у нас был сырьевой свой суверенитет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя развитие производства редкоземельных металлов. Министр отметил, что развитие добычи редкоземельных металлов требует технологий для их попутного извлечения. "И здесь стоит очень большой вопрос, мы его вместе с нашими коллегами из министерства промышленности обсуждаем, для того, чтобы у нас появлялись технологии и, конечно, рынок потребления этих редкоземов", - добавил Козлов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, рф, александр козлов, минприроды