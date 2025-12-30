Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов - 30.12.2025
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов
План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По поручению нашего президента 1 декабря подписан документ стратегический в правительстве, который обязывает каждого из участников этой работы сделать свой вклад, чтобы у нас был сырьевой свой суверенитет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя развитие производства редкоземельных металлов. Министр отметил, что развитие добычи редкоземельных металлов требует технологий для их попутного извлечения. "И здесь стоит очень большой вопрос, мы его вместе с нашими коллегами из министерства промышленности обсуждаем, для того, чтобы у нас появлялись технологии и, конечно, рынок потребления этих редкоземов", - добавил Козлов.
промышленность, россия, рф, александр козлов, минприроды
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды
15:47 30.12.2025 (обновлено: 16:03 30.12.2025)
 
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов

Козлов: план по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подписали 1 декабря

Глава Минприроды Александр Козлов
Глава Минприроды Александр Козлов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Глава Минприроды Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"По поручению нашего президента 1 декабря подписан документ стратегический в правительстве, который обязывает каждого из участников этой работы сделать свой вклад, чтобы у нас был сырьевой свой суверенитет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя развитие производства редкоземельных металлов.
Министр отметил, что развитие добычи редкоземельных металлов требует технологий для их попутного извлечения.
"И здесь стоит очень большой вопрос, мы его вместе с нашими коллегами из министерства промышленности обсуждаем, для того, чтобы у нас появлялись технологии и, конечно, рынок потребления этих редкоземов", - добавил Козлов.
 
Экономика Промышленность РОССИЯ РФ Александр Козлов Минприроды
 
 
