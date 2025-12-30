https://1prime.ru/20251230/metally-866085363.html
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов
План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T15:47+0300
2025-12-30T15:47+0300
2025-12-30T16:03+0300
экономика
промышленность
россия
рф
александр козлов
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866085092_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_a85b33dcae0b4e4005f8ce852993bfed.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "По поручению нашего президента 1 декабря подписан документ стратегический в правительстве, который обязывает каждого из участников этой работы сделать свой вклад, чтобы у нас был сырьевой свой суверенитет", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя развитие производства редкоземельных металлов. Министр отметил, что развитие добычи редкоземельных металлов требует технологий для их попутного извлечения. "И здесь стоит очень большой вопрос, мы его вместе с нашими коллегами из министерства промышленности обсуждаем, для того, чтобы у нас появлялись технологии и, конечно, рынок потребления этих редкоземов", - добавил Козлов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866085092_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_8bf1f46dfa9468fda2e9beecb9d32bde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, рф, александр козлов, минприроды
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды
Глава Минприроды рассказал о плане по развитию отрасли редких металлов
Козлов: план по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подписали 1 декабря