В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье

В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье

2025-12-30T23:23+0300

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января сего года транзита российского "голубого топлива" через ее территорию, а также желание Кишинева и Брюсселя обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами не имеющими отношения к этой сфере политизированными условиями" , - сказал он. По его словам, приднестровским промышленным предприятиям едва хватает поступающего газа. "В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий", - подчеркнул замминистра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 31 декабря.

