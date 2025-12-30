Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье - 30.12.2025, ПРАЙМ
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье - 30.12.2025, ПРАЙМ
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье
Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:23+0300
2025-12-30T23:23+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января сего года транзита российского "голубого топлива" через ее территорию, а также желание Кишинева и Брюсселя обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами не имеющими отношения к этой сфере политизированными условиями" , - сказал он. По его словам, приднестровским промышленным предприятиям едва хватает поступающего газа. "В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий", - подчеркнул замминистра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 31 декабря.
23:23 30.12.2025
 
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье

Замглавы МИД Галузин: угроза новых трудностей с газом в Приднестровье зимой существует

На территории подземного газохранилища. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января сего года транзита российского "голубого топлива" через ее территорию, а также желание Кишинева и Брюсселя обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами не имеющими отношения к этой сфере политизированными условиями" , - сказал он.
По его словам, приднестровским промышленным предприятиям едва хватает поступающего газа.
"В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий", - подчеркнул замминистра.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 31 декабря.
Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2025 г вырос на 70%
