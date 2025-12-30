https://1prime.ru/20251230/mid-866092902.html
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье - 30.12.2025, ПРАЙМ
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье
Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T23:23+0300
2025-12-30T23:23+0300
2025-12-30T23:23+0300
энергетика
газ
россия
приднестровье
кишинев
украина
мид рф
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_eb9a98c62e17ebddeaeadfb3fee11f05.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января сего года транзита российского "голубого топлива" через ее территорию, а также желание Кишинева и Брюсселя обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами не имеющими отношения к этой сфере политизированными условиями" , - сказал он. По его словам, приднестровским промышленным предприятиям едва хватает поступающего газа. "В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий", - подчеркнул замминистра. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 31 декабря.
https://1prime.ru/20251230/birzha-866091179.html
приднестровье
кишинев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a05e27428d15840cc1be9b7ec5da504a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, приднестровье, кишинев, украина, мид рф, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, УКРАИНА, МИД РФ, Газпром
В МИД предупредили о новых трудностях с поступлением газа в Приднестровье
Замглавы МИД Галузин: угроза новых трудностей с газом в Приднестровье зимой существует