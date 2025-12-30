https://1prime.ru/20251230/miller-866063079.html
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей - 30.12.2025, ПРАЙМ
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей
Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:47+0300
2025-12-30T05:47+0300
2025-12-30T06:09+0300
бизнес
экономика
россия
краснодарский край
рф
дубай
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063079.jpg?1767064186
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, около 178 миллионов рублей налогов и штрафа, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Налоговый орган в ходе проверок установил, что Батюта, занимавшаяся реализацией курсов в интернете "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН. В схеме участвовали ее муж – индивидуальный предприниматель Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру. "Также использовались салоны красоты, что позволяло перераспределять доходы внутри группы лиц", - сказано в материалах дела. Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей. Батюта оспорила решение в суде, но суд подтвердил законность и обоснованность выводов налоговиков. Арбитражный суд Краснодарского края в апреле признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может. Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на нее уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций. В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
краснодарский край
рф
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодарский край, рф, дубай, ск рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Дубай, СК РФ
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Лизе Миллер 178 миллионов рублей налогов
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, около 178 миллионов рублей налогов и штрафа, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Налоговый орган в ходе проверок установил, что Батюта, занимавшаяся реализацией курсов в интернете "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН.
В схеме участвовали ее муж – индивидуальный предприниматель Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру. "Также использовались салоны красоты, что позволяло перераспределять доходы внутри группы лиц", - сказано в материалах дела.
Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей.
Батюта оспорила решение в суде, но суд подтвердил законность и обоснованность выводов налоговиков.
Арбитражный суд Краснодарского края в апреле признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на нее уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.