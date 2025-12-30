Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/miller-866063079.html
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей - 30.12.2025, ПРАЙМ
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей
Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T05:47+0300
2025-12-30T06:09+0300
бизнес
экономика
россия
краснодарский край
рф
дубай
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866063079.jpg?1767064186
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, около 178 миллионов рублей налогов и штрафа, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Налоговый орган в ходе проверок установил, что Батюта, занимавшаяся реализацией курсов в интернете "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН. В схеме участвовали ее муж – индивидуальный предприниматель Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру. "Также использовались салоны красоты, что позволяло перераспределять доходы внутри группы лиц", - сказано в материалах дела. Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей. Батюта оспорила решение в суде, но суд подтвердил законность и обоснованность выводов налоговиков. Арбитражный суд Краснодарского края в апреле признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может. Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на нее уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций. В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
краснодарский край
рф
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодарский край, рф, дубай, ск рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Дубай, СК РФ
05:47 30.12.2025 (обновлено: 06:09 30.12.2025)
 
Суд подтвердил законность доначисления блогеру Миллер 178 миллионов рублей

Суд подтвердил законность доначисления блогеру Лизе Миллер 178 миллионов рублей налогов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. Суд в Москве подтвердил законность решения налоговой инспекции о доначислении блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, около 178 миллионов рублей налогов и штрафа, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Налоговый орган в ходе проверок установил, что Батюта, занимавшаяся реализацией курсов в интернете "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН.
В схеме участвовали ее муж – индивидуальный предприниматель Артемий Миллер и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру. "Также использовались салоны красоты, что позволяло перераспределять доходы внутри группы лиц", - сказано в материалах дела.
Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей.
Батюта оспорила решение в суде, но суд подтвердил законность и обоснованность выводов налоговиков.
Арбитражный суд Краснодарского края в апреле признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов более чем на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на нее уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКраснодарский крайРФДубайСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала