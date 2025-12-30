Господдержки позволила угольным компаниям высвободить 37,7 миллиарда рублей

https://1prime.ru/20251230/minfin-866086285.html

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Меры господдержки позволили угольным компаниям высвободить 37,7 миллиарда рублей, из них по НДПИ – 8,6 миллиарда рублей, по страховым взносам – около 29,1 миллиарда рублей, заявили в Минфине РФ. "На текущий момент общий объем высвобожденных средств (угольных - ред.) компаний составил 37,7 миллиарда рублей, из них по НДПИ – 8,6 миллиарда рублей, по перенесенным страховым взносам – около 29,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении министерства по результатам заседания, на котором подвели итоги деятельности подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки в текущем году. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

