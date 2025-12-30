https://1prime.ru/20251230/minfin-866086285.html
Господдержки позволила угольным компаниям высвободить 37,7 миллиарда рублей
2025-12-30T16:58+0300
экономика
россия
финансы
рф
михаил мишустин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865326897_0:208:1823:1233_1920x0_80_0_0_d57e11b5d6e4d2e2ea6fbe5b40f0796e.jpg
рф
россия, финансы, рф, михаил мишустин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Меры господдержки позволили угольным компаниям высвободить 37,7 миллиарда рублей, из них по НДПИ – 8,6 миллиарда рублей, по страховым взносам – около 29,1 миллиарда рублей, заявили в Минфине РФ.
"На текущий момент общий объем высвобожденных средств (угольных - ред.) компаний составил 37,7 миллиарда рублей, из них по НДПИ – 8,6 миллиарда рублей, по перенесенным страховым взносам – около 29,1 миллиарда рублей", - сказано в сообщении министерства по результатам заседания, на котором подвели итоги деятельности подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки в текущем году.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
30 мая утвердил решение о мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым
. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставляются адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
