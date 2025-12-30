Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики - 30.12.2025
Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики
Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики
Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал | 30.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов. "Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.
Энергетика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, РФ, Александр Козлов, Минприроды, Росатом
15:31 30.12.2025 (обновлено: 15:59 30.12.2025)
 
Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики

Глава Минприроды Козлов: Россия готова участвовать в развитии энергетики Монголии

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов.
"Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.
Россия и Монголия определили перспективные месторождения на общей границе
ЭнергетикаРОССИЯМОНГОЛИЯРФАлександр КозловМинприродыРосатом
 
 
