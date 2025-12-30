https://1prime.ru/20251230/mongoliya-866084803.html

Козлов рассказал о помощи России в развитии монгольской энергетики

30.12.2025 - Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии энергетики Монголии, в частности, в области атомной и гидрогенерации, а также в вопросах реконструкции ТЭЦ-3, рассказал глава Минприроды РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран Александр Козлов. "Коллеги наши (Монголия – ред.) пытаются создать энергетику современную, соответствующую вызовам. Мы готовы в ней участвовать. Это проекты, связанные с реконструкцией ТЭЦ-3, это участие в нашей компании "Росатом", это вопросы, связанные со строительством гидроэлектростанций", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Как отмечает Козлов, сотрудничество в сфере энергетики является важным направлением, так как Монголия является крупным потребителем энергии, которую производит РФ.

