Мосбиржа определила расписание торгов в праздничные дни в 2026 году

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Московская биржа приняла решение проводить торги на фондовом и срочном рынках, в частности, в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября наступающего года, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа приняла решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года. Торги в эти дни будут проводиться в формате дополнительной сессии выходного дня с 9.50 до 19.00 мск и будут являться частью следующего за выходным торгового дня", - говорится в сообщении. "В дни официальных государственных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября, а также во все выходные дни, кроме 3–4 и 10–11 января, 14–15 февраля, 7–8 и 21–22 марта, 9–10 мая, 20–21 июня, 1–2 и 15–16 августа, 12–13 сентября, 24–25 октября и 5­–6 декабря, на фондовом и срочном рынках Московской биржи торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня", - добавляется там. В официальные выходные дни 5–6 января, 8–9 января, 9 марта и 11 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ), отмечается там же. "В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "today") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок", - поясняет торговая площадка. Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в рублях, за исключением депозитной маржи, отмечается в сообщении. На остальных рынках торги в эти дни будут проводиться по стандартному расписанию. "В праздничные дни 1–2 января, 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря 2026 года торги на рынках Московской биржи не проводятся", - говорится также в сообщении торговой площадки. В остальные дни наступающего года торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, добавляет биржа.

