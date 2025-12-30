https://1prime.ru/20251230/napitki-866064833.html

Названы самые популярные напитки на борту российских авиакомпаний

Названы самые популярные напитки на борту российских авиакомпаний - 30.12.2025

Названы самые популярные напитки на борту российских авиакомпаний

Томатный сок, кофе и светлое пиво оказались среди самых популярных напитков на борту российских авиакомпаний в 2025 году, рассказали РИА Новости в Smartavia,... | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Томатный сок, кофе и светлое пиво оказались среди самых популярных напитков на борту российских авиакомпаний в 2025 году, рассказали РИА Новости в Smartavia, Azur Air и S7 ("Сибирь"). "В 2025 году самым популярным напитком на рейсах авиакомпании Smartavia было светлое пиво. С 1 января по 18 декабря пассажиры выпили 8 877 литров этого напитка. Что касается безалкогольных напитков, то кофе опередил чай, соки и воду. Наши пассажиры за почти 12 месяцев выпили 18 813 чашек кофе", - сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Пассажиры Azur Air, летающей в основном по курортным направлениям, чаще всего делали выбор в пользу томатного сока. "Томатный сок. Его было выпито более 27 тысяч литров", - так ответили в Azur Air на вопрос о самом популярном напитке среди пассажиров. Любовь к томатному соку разделили и пассажиры авиакомпании S7. "Не считая питьевой негазированной воды, самым популярным напитком оказался томатный сок", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

2025

