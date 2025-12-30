Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев - 30.12.2025
Россия потеряла триллионы долларов на занижении цены нефти, заявил Артемьев
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, полученной в результате непрозрачного расчета котировок международных ценовых агентств, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев. Котировки на российскую нефть рассчитываются международными ценовыми агентствами на основании опросов трейдеров, торгующих ею. По мнению Артемьева, такой метод непрозрачен, несмотря на то, что методики расчетов котировок публичны. "Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность (расчета котировок - ред.), складываются очень серьезные условия для манипуляций", - считает Артемьев. Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею российской альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. в 2025 году торговая площадка создала Национальное биржевое ценовое агентство. Оно рассчитывает цены на основании ликвидных биржевых торгов, в том числе данных срочного рынка, цен участников торгов ("Трансконтейнера", РЖД и других), внебиржевых данных, а также внешних источников, в частности отраслевых министерств, ведомств и союзов.
