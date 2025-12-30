https://1prime.ru/20251230/nikel-866069431.html

Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта

Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта - 30.12.2025, ПРАЙМ

Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта

Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев,... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T10:01+0300

2025-12-30T10:01+0300

2025-12-30T10:11+0300

экономика

рынок

торги

металлы

никель

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c05ca1460e14e9b5ad3991704e985f6.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск стоимость фьючерса на никель подскакивает в цене на 4,94%, до 16 512,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 16 669,75 доллара, что стало рекордом с 17 марта. С начала недели котировки металла поднялись на 5,67%, а суммарно за текущий месяц никель подорожал на 11,79%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, металлы, никель