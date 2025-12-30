https://1prime.ru/20251230/nikel-866069431.html
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта - 30.12.2025, ПРАЙМ
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта
Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:01+0300
2025-12-30T10:01+0300
2025-12-30T10:11+0300
экономика
рынок
торги
металлы
никель
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c05ca1460e14e9b5ad3991704e985f6.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск стоимость фьючерса на никель подскакивает в цене на 4,94%, до 16 512,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 16 669,75 доллара, что стало рекордом с 17 марта. С начала недели котировки металла поднялись на 5,67%, а суммарно за текущий месяц никель подорожал на 11,79%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34d0c0c5cd3a3c499004c93007a45224.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, металлы, никель
Экономика, Рынок, Торги, металлы, никель
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта
Стоимость никеля поднялась выше 16,6 тыс долларов за тонну впервые с 17 марта
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.39 мск стоимость фьючерса на никель подскакивает в цене на 4,94%, до 16 512,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 16 669,75 доллара, что стало рекордом с 17 марта.
С начала недели котировки металла поднялись на 5,67%, а суммарно за текущий месяц никель подорожал на 11,79%.