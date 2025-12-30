Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/nikel-866069431.html
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта - 30.12.2025, ПРАЙМ
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта
Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев,... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:01+0300
2025-12-30T10:11+0300
экономика
рынок
торги
металлы
никель
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c05ca1460e14e9b5ad3991704e985f6.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.39 мск стоимость фьючерса на никель подскакивает в цене на 4,94%, до 16 512,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 16 669,75 доллара, что стало рекордом с 17 марта. С начала недели котировки металла поднялись на 5,67%, а суммарно за текущий месяц никель подорожал на 11,79%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/73/834247394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_34d0c0c5cd3a3c499004c93007a45224.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, металлы, никель
Экономика, Рынок, Торги, металлы, никель
10:01 30.12.2025 (обновлено: 10:11 30.12.2025)
 
Цены на никель выросли на пять процентов впервые с марта

Стоимость никеля поднялась выше 16,6 тыс долларов за тонну впервые с 17 марта

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахтер на руднике
Шахтер на руднике - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Шахтер на руднике. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля растет примерно на 5%, котировки поднимались в ходе торгов выше 16,6 тысяч долларов за тонну впервые более чем за девять месяцев, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.39 мск стоимость фьючерса на никель подскакивает в цене на 4,94%, до 16 512,75 доллара за тонну, при этом ранее в ходе торгов максимальная цена составляла 16 669,75 доллара, что стало рекордом с 17 марта.
С начала недели котировки металла поднялись на 5,67%, а суммарно за текущий месяц никель подорожал на 11,79%.
 
ЭкономикаРынокТоргиметаллыникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала