Продажи новостроек в России в 2025 году выросли на 6-11%

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Продажи новостроек в России по договорам долевого участия (ДДУ) выросли в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 6-11% - до 5-5,2 триллиона рублей, подсчитали в компании "Дом.РФ". "Несмотря на более сложные, чем год назад, рыночные условия, отсутствие массовой льготной ипотеки и другие факторы, объем продаж жилья по ДДУ в 2025 году превысил показатель прошлого, в целом неплохого года. Продано 25-26 миллионов квадратных метров жилья на 5-5,2 триллиона рублей по сравнению с 4,7 триллиона рублей в 2024 году", - говорится в сообщении. Как уточняется в нем, снижение ипотечных выдач в период высоких рыночных ставок нивелировалось сделками с рассрочкой и на собственные средства покупателей. В 2025 году за наличные и в рассрочку, по данным "Дом.РФ", приобрели 32% квартир по ДДУ против 24% годом ранее. Кроме того, рынок кредитования был неоднороден, указывается в сообщении. "Если первое полугодие запомнилось провалом из-за отсутствия массовой ипотеки с господдержкой, то второе - началом роста рыночных выдач, объясняемым снижением ставок на 10 процентных пунктов (с 30% до 20%). При этом четвертый квартал особенно удивил сильнейшим всплеском спроса на семейную ипотеку - люди пытались запрыгнуть в последний вагон, опасаясь ужесточения условий программы в 2026 году", - отмечается в нем. Новостройки по итогам 2025 года подорожали, по подсчетам компании, примерно на 10% – выше инфляции на 4 процентных пункта, в том числе в Москве - на 20%, в Московской области - на 13%. Основной ценовой прирост пришелся на вторую половину года. "К декабрю распроданность жилья с учетом стройготовности составила 70% - это минимальный уровень, позволяющий полностью погасить задолженность по проектному финансированию", - добавляется в сообщении.

