В новых регионах за три года построили и восстановили 25 тысяч объектов - 30.12.2025
В новых регионах за три года построили и восстановили 25 тысяч объектов
В новых регионах за три года построили и восстановили 25 тысяч объектов
недвижимость
бизнес
россия
рф
марат хуснуллин
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. В новых регионах за три года было построено и восстановлено 25 тысяч объектов недвижимости, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Благодаря системной работе за три года в новых регионах было построено, реконструировано, восстановлено 25 тысяч объектов. В количественном выражении такого количества объектов не строилось и не обновлялось ни в одном регионе и проекте страны. Это миллионы построенных и отремонтированных квадратных метров, это заново запущенная экономика", - подчеркнул Хуснуллин. Восстановление воссоединенных регионов заместитель премьер-министра назвал самым крупным строительным проектом в России сегодня. По его словам, в этой системной работе задействованы министерства, ведомства, 29 федеральных структур и 82 региона-шефа. "Мы должны на воссоединенных территориях достичь среднероссийского уровня к 2030 году, принимая во внимание, что страна не стоит на месте, а активно развивается", – обратил внимание заместитель премьер-министра. Ранее Хуснуллин сообщал, что около 35-40 тысяч строителей работают в постоянном режиме в новых регионах России. Планируется построить не менее 3,5 миллиона квадратных метров жилья в воссоединенных регионах до 2026-2027 года.
недвижимость, бизнес, россия, рф, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Марат Хуснуллин
22:30 30.12.2025
 
В новых регионах за три года построили и восстановили 25 тысяч объектов

Хуснуллин: в новых регионах за три года построено и восстановлено 25 тысяч объектов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖилищное строительство
Жилищное строительство - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Жилищное строительство. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек – ПРАЙМ. В новых регионах за три года было построено и восстановлено 25 тысяч объектов недвижимости, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Благодаря системной работе за три года в новых регионах было построено, реконструировано, восстановлено 25 тысяч объектов. В количественном выражении такого количества объектов не строилось и не обновлялось ни в одном регионе и проекте страны. Это миллионы построенных и отремонтированных квадратных метров, это заново запущенная экономика", - подчеркнул Хуснуллин.
Восстановление воссоединенных регионов заместитель премьер-министра назвал самым крупным строительным проектом в России сегодня. По его словам, в этой системной работе задействованы министерства, ведомства, 29 федеральных структур и 82 региона-шефа. "Мы должны на воссоединенных территориях достичь среднероссийского уровня к 2030 году, принимая во внимание, что страна не стоит на месте, а активно развивается", – обратил внимание заместитель премьер-министра.
Ранее Хуснуллин сообщал, что около 35-40 тысяч строителей работают в постоянном режиме в новых регионах России. Планируется построить не менее 3,5 миллиона квадратных метров жилья в воссоединенных регионах до 2026-2027 года.
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Продажи новостроек в России в 2025 году выросли на 6-11%
