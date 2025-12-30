НСПК уже выпустила 475 миллионов карт "Мир"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-30T07:39+0300
2025-12-30T07:39+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866064918.jpg?1767069547
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) уже выпустила 475 миллионов платёжных карт "Мир", рассказал генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Дмитрий Дубынин. "Мы приросли за этот год чуть больше чем на 17%, и эмиссия сейчас составляет у нас 475 миллионов карт", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Дубынин также отменил, что за 10 лет работы в рамках платежной системы "Мир" было проведено более 86 миллиардов платежей на сумму свыше 100 триллионов рублей, а выпуск карт продолжает уверенно расти. По словам Дубынина, рост эмиссии карт "Мир" объясняется появлением новых сервисов для клиентов и уходом международных платежных систем.
07:39 30.12.2025
 
Заголовок открываемого материала