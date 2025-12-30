https://1prime.ru/20251230/nspk-866072313.html

НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода

НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода - 30.12.2025, ПРАЙМ

НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T10:16+0300

2025-12-30T10:16+0300

2025-12-30T11:05+0300

экономика

финансы

банки

россия

нспк

https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. "Сейчас у нас период, когда мы заинтересованы в скорейшем подключении всех возможных платежных сервисов к этой платежной странице. Мы активно обсуждаем с банками правила, по которым будет работать универсальный QR-код", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24". Также Дубынин добавил, что правила уже разработаны и "мы находимся в процедуре согласования". НСПК - оператор, предоставляющий универсальный платежный код. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября наступающего года. В пресс-службе НСПК ранее сообщили РИА Новости, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода, а его технологию уже могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России - это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, нспк