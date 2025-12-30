https://1prime.ru/20251230/nspk-866072313.html
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода - 30.12.2025, ПРАЙМ
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:16+0300
2025-12-30T10:16+0300
2025-12-30T11:05+0300
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. "Сейчас у нас период, когда мы заинтересованы в скорейшем подключении всех возможных платежных сервисов к этой платежной странице. Мы активно обсуждаем с банками правила, по которым будет работать универсальный QR-код", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24". Также Дубынин добавил, что правила уже разработаны и "мы находимся в процедуре согласования". НСПК - оператор, предоставляющий универсальный платежный код. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября наступающего года. В пресс-службе НСПК ранее сообщили РИА Новости, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода, а его технологию уже могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России - это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей.
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода
НСПК обсуждает с рынком правила работы универсального платёжного QR-кода