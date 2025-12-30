Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода - 30.12.2025, ПРАЙМ
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода - 30.12.2025, ПРАЙМ
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода
Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T10:16+0300
2025-12-30T11:05+0300
экономика
финансы
банки
россия
нспк
https://cdnn.1prime.ru/img/83286/05/832860537_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bda07afd30fe711de78454c131c74f12.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин. "Сейчас у нас период, когда мы заинтересованы в скорейшем подключении всех возможных платежных сервисов к этой платежной странице. Мы активно обсуждаем с банками правила, по которым будет работать универсальный QR-код", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24". Также Дубынин добавил, что правила уже разработаны и "мы находимся в процедуре согласования". НСПК - оператор, предоставляющий универсальный платежный код. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября наступающего года. В пресс-службе НСПК ранее сообщили РИА Новости, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода, а его технологию уже могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России - это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей.
финансы, банки, россия, нспк
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, НСПК
10:16 30.12.2025 (обновлено: 11:05 30.12.2025)
 
НСПК обсуждает с банками правила работы универсального QR-кода

НСПК обсуждает с рынком правила работы универсального платёжного QR-кода

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с банками страны правила будущей работы универсального платёжного QR-кода, об этом сообщил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
"Сейчас у нас период, когда мы заинтересованы в скорейшем подключении всех возможных платежных сервисов к этой платежной странице. Мы активно обсуждаем с банками правила, по которым будет работать универсальный QR-код", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Также Дубынин добавил, что правила уже разработаны и "мы находимся в процедуре согласования".
НСПК - оператор, предоставляющий универсальный платежный код. Для всех банков обязанность обеспечить его использование вводится с 1 сентября наступающего года.
В пресс-службе НСПК ранее сообщили РИА Новости, что банки активно вовлечены в процесс развития универсального QR-кода, а его технологию уже могут использовать более 200 банков и около 7,4 миллиона торговых точек в России - это вся эквайринговая сеть Системы быстрых платежей.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯНСПК
 
 
