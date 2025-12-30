Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251230/obligatsii-866076555.html
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов - 30.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов
Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа... | 30.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-30T11:41+0300
2025-12-30T12:00+0300
экономика
рынок
финансы
россия
антон силуанов
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_0:90:2798:1664_1920x0_80_0_0_2050c73f6038cf83fc6de0458e2c290c.jpg
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в других валютах. "Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент", – сказал он в интервью "России 24" о юаневых облигациях, отвечая на вопрос о возможности выпуска ОФЗ в других валютах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_66:0:2410:1758_1920x0_80_0_0_badeae5cae00a0b89c956f2cee69140f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, антон силуанов, минфин рф
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин РФ
11:41 30.12.2025 (обновлено: 12:00 30.12.2025)
 
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов

Силуанов назвал юаневые облигации самыми интересными и понятными для инвесторов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в других валютах.
"Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент", – сказал он в интервью "России 24" о юаневых облигациях, отвечая на вопрос о возможности выпуска ОФЗ в других валютах.
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯАнтон СилуановМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала