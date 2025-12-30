https://1prime.ru/20251230/obligatsii-866076555.html
Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов
2025-12-30T11:41+0300
экономика
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в других валютах. "Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент", – сказал он в интервью "России 24" о юаневых облигациях, отвечая на вопрос о возможности выпуска ОФЗ в других валютах.
Новости
ru-RU
