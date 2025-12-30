https://1prime.ru/20251230/obligatsii-866076555.html

Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов

Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов - 30.12.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, какие облигации сейчас самые интересные для инвесторов

Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T11:41+0300

2025-12-30T11:41+0300

2025-12-30T12:00+0300

экономика

рынок

финансы

россия

антон силуанов

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866069039_0:90:2798:1664_1920x0_80_0_0_2050c73f6038cf83fc6de0458e2c290c.jpg

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Юаневые облигации сейчас самые интересные и понятные для инвесторов, сказал министр финансов Антон Силуанов о возможности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в других валютах. "Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент", – сказал он в интервью "России 24" о юаневых облигациях, отвечая на вопрос о возможности выпуска ОФЗ в других валютах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, россия, антон силуанов, минфин рф