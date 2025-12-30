Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин допустил увеличение объемов предложения ОФЗ в юанях
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минфин России допускает в следующем году и в последующие годы увеличение объемов предложения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов. "В этом году мы получили порядка 200 миллиардов рублей от размещений в юаневых облигациях. Но это совсем мизерная часть по сравнению с тем объемом валовых привлечений - это более 6 триллионов рублей мы привлекли, то есть, 6 триллионов и 200 миллиардов, - понятно, что это далеко не основной источник наших заимствований на финансовом рынке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". "Что мы увидели? Интерес есть со стороны инвесторов на облигации в иностранной валюте. Юань для нас дружественная валюта, мы такое решение приняли, оно оказалось успешным. В следующем году и в последующие годы тоже планируем выходить, может быть, с чуть большими объемами", - отметил он. "Понятно, еще раз повторю, что мы оцениваем основной источник заимствований - это облигации федерального займа в рублевом эквиваленте. Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент, но не будем отказываться и от привлечения в бумаги, выраженные в иностранной валюте, как это было сделано в этом году", - сказал Силуанов. Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
11:57 30.12.2025 (обновлено: 12:14 30.12.2025)
 
Минфин допустил увеличение объемов предложения ОФЗ в юанях

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Минфин России допускает в следующем году и в последующие годы увеличение объемов предложения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В этом году мы получили порядка 200 миллиардов рублей от размещений в юаневых облигациях. Но это совсем мизерная часть по сравнению с тем объемом валовых привлечений - это более 6 триллионов рублей мы привлекли, то есть, 6 триллионов и 200 миллиардов, - понятно, что это далеко не основной источник наших заимствований на финансовом рынке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Что мы увидели? Интерес есть со стороны инвесторов на облигации в иностранной валюте. Юань для нас дружественная валюта, мы такое решение приняли, оно оказалось успешным. В следующем году и в последующие годы тоже планируем выходить, может быть, с чуть большими объемами", - отметил он.
"Понятно, еще раз повторю, что мы оцениваем основной источник заимствований - это облигации федерального займа в рублевом эквиваленте. Это самый, наверное, привлекательный, понятный, интересный для инвесторов инструмент, но не будем отказываться и от привлечения в бумаги, выраженные в иностранной валюте, как это было сделано в этом году", - сказал Силуанов.
Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
 
Заголовок открываемого материала