https://1prime.ru/20251230/op-866060955.html

В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков

В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков - 30.12.2025, ПРАЙМ

В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники, сообщил РИА Новости член комиссии... | 30.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-30T03:01+0300

2025-12-30T03:01+0300

2025-12-30T03:23+0300

общество

россия

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866060955.jpg?1767054218

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Машаров рассказал, что многие граждане запускают салют в жилых кварталах, однако соблюсти требования пожарной безопасности в такой местности практически невозможно, а это значит, что запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности. "В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физически лиц от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", - сообщил Машаров. Он также напомнил, что в ряде приграничных регионов, включая Белгородскую и Курскую области, действует запрет на запуск салютов. "Запускать пиротехнику разрешено только на улице. При запуске петард, ракет, наземного фейерверка, салютных батарей (пиротехника II-III класса опасности) необходимо выбрать открытую площадку. Ее размер должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия", - добавил Машаров. Он отметил, что во многих городах предусмотрены специальные площадки для запуска фейерверков, информацию о которых можно найти на сайтах органов местного самоуправления. Машаров призвал граждан соблюдать установленные правила и учитывать требования законодательства при проведении новогодних мероприятий.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, бизнес, рф