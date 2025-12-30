https://1prime.ru/20251230/op-866060955.html
В ОП предупредили о штрафах за запуск фейерверков
МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за нарушение требований пожарной безопасности при запуске пиротехники, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров рассказал, что многие граждане запускают салют в жилых кварталах, однако соблюсти требования пожарной безопасности в такой местности практически невозможно, а это значит, что запуск фейерверков и салютов во дворе многоквартирного дома с большой долей вероятности попадает под нарушение правил пожарной безопасности.
"В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение требований пожарной безопасности для физически лиц от 5 тысяч до 15 тысяч рублей", - сообщил Машаров.
Он также напомнил, что в ряде приграничных регионов, включая Белгородскую и Курскую области, действует запрет на запуск салютов.
"Запускать пиротехнику разрешено только на улице. При запуске петард, ракет, наземного фейерверка, салютных батарей (пиротехника II-III класса опасности) необходимо выбрать открытую площадку. Ее размер должен быть не меньше радиуса опасной зоны, указанного на упаковке изделия", - добавил Машаров.
Он отметил, что во многих городах предусмотрены специальные площадки для запуска фейерверков, информацию о которых можно найти на сайтах органов местного самоуправления. Машаров призвал граждан соблюдать установленные правила и учитывать требования законодательства при проведении новогодних мероприятий.