В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России

Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по... | 30.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Должно быть четкое понимание использования программно-технических средств, при этом в массовом сегменте VPN-сервисы следует ограничить. Роскомнадзор имеет все технические возможности с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях блокировать VPN-сервисы", - рассказал Машаров. Он отметил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит ряд пунктов, которые отягощают административную ответственность гражданина при поиске определенного материала с использованием VPN-сервисов. "VPN сейчас в некоторых случаях нивелирует требования законодательства Российской Федерации, в частности, использование VPN-сервисов значительно увеличило поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций", - добавил Машаров. Член ОП РФ подчеркнул, что из-за использования гражданами VPN вырос объем мошеннических операций. По его словам, использование таких сервисов снижает возможность государства оперативно реагировать на угрозы. "На протяжении всей нашей истории, в том числе, современной, мы боремся с различными проявлениями агрессии в отношении нашей страны и ее граждан. Поэтому наличие таких сервисов в части возможности их широкого применения, повторюсь, повсеместного использования, несет крайне высокие риски для безопасности общества и государства", - заключил Машаров.

